«صحة» تدعو المجتمع للتبرع بالصفائح الدموية لدعم مرضى السرطان

هدى الطنيجي (أبوظبي)



دعت شركة «صحة»، التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، المجتمع للتبرع بالصفائح الدموية لدعم مرضى السرطان، لا سيما النساء اللواتي يخضعن لعلاج سرطان الثدي.

قامت صحة خدمات بنك الدم بتوفير نحو 8,701 وحدة صفائح دموية للمستشفيات في أبوظبي والعين لدعم مرضى السرطان، ولتلبية الطلب المستمر، تحتاج الخدمة إلى ما لا يقل عن 20 متبرعاً ملتزماً بالصفائح يومياً. وكل جلسة تبرع يمكن أن تساعد ما يصل إلى ثلاثة مرضى، تساهم مباشرة في إنقاذ حياتهم وتعافيهم.

وقال الدكتور حمد سيف النعيمي، مدير أول لبنك الدم، ممثل لصحة خدمات بنك الدم: «نسلط الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه التبرعات بالصفائح الدموية في إنقاذ الأرواح. وبما أن الصفائح الدموية تدوم خمسة أيام فقط، فإننا نعتمد على دعم المجتمع المستمر للحفاظ على الإمداد. كل تبرع له تأثير مباشر، ويجلب الأمل للمرضى الذين يكافحون السرطان، كن بطلاً لمرضى السرطان. حدد موعداً للتبرع بالصفائح، واصنع فرقاً في حياة أولئك الذين يقاتلون السرطان».

وذكر أن صحة خدمات بنك الدم بالهيئة الصحية تبرز الدور الحيوي الذي تلعبه التبرعات بالصفائح الدموية في إنقاذ الأرواح، حيث إن الصفائح الدموية، المكون الأساسي في الدم الذي يساعد على منع النزيف الشديد، ما يجعل التبرع المنتظم أمراً ضرورياً للمرضى الذين يخضعون للعلاج الكيميائي أو الإشعاعي، والذين قد تنخفض لديهم مستويات الصفائح الدموية إلى مستويات تهدد حياتهم.



سرطان الثدي

وأكّد أن مرض السرطان وبالتحديد سرطان الثدي أكثر أنواع السرطان شيوعاً بين النساء في المجتمع، ما يبرز الحاجة الملحة للتبرعات بالصفائح الدموية، مشيراً إلى أن «صحة» تشجع جميع الأعضاء المؤهلين في المجتمع على التبرع بالصفائح الدموية بانتظام على مدار العام، لضمان عدم حرمان أي مريض من الدعم الحيوي الذي يحتاجه.