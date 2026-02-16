مبادرة عالمية لتصنيف الجامعات الذكية

دبي (وام)

تواصل جامعة حمدان بن محمد الذكية ترسيخ مكانتها مركزاً دولياً لتطوير معايير جديدة لتصنيف الجامعات الذكية، عبر مبادرات وتحالفات دولية تهدف إلى إعادة تعريف منظومة التقييم الأكاديمي، بما يواكب متطلبات التعليم الرقمي ومستقبل المعرفة، في خطوة تعكس الدور الريادي للدولة في قيادة التحول العالمي نحو التعليم الذكي.

وأشار الدكتور منصور العور، رئيس الجامعة، إلى أن دولة الإمارات تستعد، خلال العام المقبل، لإطلاق تصنيف عالمي للجامعات الذكية، لتكون الدولة مقراً لهذا التصنيف الدولي، في خطوة تعزز مكانتها مركزاً عالمياً لقيادة مستقبل التعليم الذكي والتحول الرقمي في القطاع الأكاديمي.

وأشار إلى أن الجامعة أطلقت في عام 2019 مبادرة لتأسيس تحالف دولي لاعتماد وتصنيف الجامعات الذكية، بمشاركة أربع جامعات دولية، وعدد من المنظمات المتخصصة.

وأكد أن هذا التحالف توسع ليضم اليوم أكثر من 35 جامعة من خمس قارات، مشيراً إلى أن التحالف نجح في تطوير معايير مرجعية جديدة قائمة على البيانات والمقارنة المرجعية، وأصدر أربعة تقارير دولية لدعم الجامعات في تقييم أدائها وفق متطلبات التعليم الرقمي.