الثلاثاء 17 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مبادرة عالمية لتصنيف الجامعات الذكية

جامعة حمدان بن محمد الذكية
17 فبراير 2026 01:05

دبي (وام) 

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يهنئ المحتفلين بالسنة القمرية الجديدة في الإمارات وكل أنحاء العالم
برعاية منصور بن زايد.. «المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي» ينطلق 22 أبريل المقبل

تواصل جامعة حمدان بن محمد الذكية ترسيخ مكانتها مركزاً دولياً لتطوير معايير جديدة لتصنيف الجامعات الذكية، عبر مبادرات وتحالفات دولية تهدف إلى إعادة تعريف منظومة التقييم الأكاديمي، بما يواكب متطلبات التعليم الرقمي ومستقبل المعرفة، في خطوة تعكس الدور الريادي للدولة في قيادة التحول العالمي نحو التعليم الذكي.
وأشار الدكتور منصور العور، رئيس الجامعة، إلى أن دولة الإمارات تستعد، خلال العام المقبل، لإطلاق تصنيف عالمي للجامعات الذكية، لتكون الدولة مقراً لهذا التصنيف الدولي، في خطوة تعزز مكانتها مركزاً عالمياً لقيادة مستقبل التعليم الذكي والتحول الرقمي في القطاع الأكاديمي.
وأشار إلى أن الجامعة أطلقت في عام 2019 مبادرة لتأسيس تحالف دولي لاعتماد وتصنيف الجامعات الذكية، بمشاركة أربع جامعات دولية، وعدد من المنظمات المتخصصة.
وأكد أن هذا التحالف توسع ليضم اليوم أكثر من 35 جامعة من خمس قارات، مشيراً إلى أن التحالف نجح في تطوير معايير مرجعية جديدة قائمة على البيانات والمقارنة المرجعية، وأصدر أربعة تقارير دولية لدعم الجامعات في تقييم أدائها وفق متطلبات التعليم الرقمي.

تصنيف الجامعات
الإمارات
جامعة حمدان بن محمد الذكية
دبي
جامعة حمدان الذكية
منصور العور
آخر الأخبار
صورة موضوعية
الترفيه
دراسة تؤكد: القيلولة تساعد في تحسين التعلم
اليوم 11:50
«دبي الحرة للتنس».. المصنفات يتقدمن بثبات
الرياضة
«دبي الحرة للتنس».. المصنفات يتقدمن بثبات
اليوم 11:38
فيوري: «مأساة جوشوا» دفعتني للعودة إلى الحلبة
الرياضة
فيوري: «مأساة جوشوا» دفعتني للعودة إلى الحلبة
اليوم 11:30
«الدولي للسيارات» و«الجامعة العربية» يعزّزان التعاون بمذكرة تفاهم
الرياضة
«الدولي للسيارات» و«الجامعة العربية» يعزّزان التعاون بمذكرة تفاهم
اليوم 11:30
جيرونا يضع برشلونة في «خانة الأزمات»
الرياضة
جيرونا يضع برشلونة في «خانة الأزمات»
اليوم 11:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©