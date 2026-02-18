الخميس 19 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

جامعة عجمان تحصد التقييم الأعلى «+5 نجوم»

19 فبراير 2026 02:09

عجمان (وام)

حققت جامعة عجمان إنجازاً أكاديمياً بارزاً بحصولها على التقييم الشامل والأعلى «5+ نجوم» في نظام (QS Stars) التابع لمؤسسة «كيو إس» العالمية، لتصبح بذلك ضمن نخبة محدودة من المؤسسات الأكاديمية حول العالم، وواحدة من مؤسستين فقط في دولة الإمارات تنال هذا التقييم الرفيع. ونالت الجامعة تقييم 5 نجوم في 9 مجالات رئيسية تشمل: التعليم، وقابلية توظيف الخريجين، والحوكمة الرشيدة، والانخراط الدولي، والبحث العلمي، والمرافق الجامعية، والأثر المجتمعي، والتنوع والعدالة والشمول، ورصانة البرامج الأكاديمية.
ويعكس هذا التقييم الدقيق جودة مخرجات الجامعة، ومتانة منظومتها البحثية، ومواءمتها لاحتياجات سوق العمل، وهو ما ينسجم مع توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
وأكّد الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان، أن نيل هذا التقييم يبرهن على نجاح الجامعة، بصفتها مؤسسة غير ربحية، في الاستثمار بركائز المصداقية الأكاديمية المتمثلة في الكفاءات التدريسية، والقدرات البحثية المتقدمة، والحوكمة الرصينة.
وأوضح أن الجامعة ستواصل في المرحلة المقبلة استقطاب نخبة من الأكاديميين، وتحديث برامجها، وتوسيع شراكاتها مع القطاعين العام والخاص، بهدف الحفاظ على ثقة المجتمع وإعداد كفاءات قادرة على الإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية الوطنية.

جامعة عجمان
عجمان
الإمارات
كيو إس
مؤسسة كيو إس
تصنيف الجامعات
كريم الصغير
