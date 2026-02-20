السبت 21 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

تعاون بين «شرطة دبي» وجامعة زايد

تعاون بين «شرطة دبي» وجامعة زايد
21 فبراير 2026 01:57

دبي (الاتحاد)

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلةً في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، مذكرة تفاهم مع جامعة زايد، بهدف تعزيز التعاون المشترك في المجالين التعليمي والدورات العلمية الخاصة بمختلف العلوم التخصصية والمختبرات.
ووقّع المذكرة، في مقر الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، اللواء أحمد ثاني بن غليطة، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، والبروفيسور كيفن هول، مدير جامعة زايد، بحضور عدد من الضباط والمسؤولين من الجانبين.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز المشاركة في إجراء دورات تدريبية تقنية قصيرة لطلاب جامعة زايد، والتعاون في تطوير برامج الماجستير والدكتوراه والدورات الدراسية، بما في ذلك التدريس المشترك، وتنظيم فعاليات مشتركة.

دبي
الإمارات
شرطة دبي
جامعة زايد
الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة
