تعاون بين «شرطة دبي» وجامعة زايد

دبي (الاتحاد)

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلةً في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، مذكرة تفاهم مع جامعة زايد، بهدف تعزيز التعاون المشترك في المجالين التعليمي والدورات العلمية الخاصة بمختلف العلوم التخصصية والمختبرات.

ووقّع المذكرة، في مقر الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، اللواء أحمد ثاني بن غليطة، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، والبروفيسور كيفن هول، مدير جامعة زايد، بحضور عدد من الضباط والمسؤولين من الجانبين.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز المشاركة في إجراء دورات تدريبية تقنية قصيرة لطلاب جامعة زايد، والتعاون في تطوير برامج الماجستير والدكتوراه والدورات الدراسية، بما في ذلك التدريس المشترك، وتنظيم فعاليات مشتركة.