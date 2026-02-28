الأحد 1 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

في ضوء التطورات الإقليمية.. وزارة الداخلية تؤكد اتخاذها كافة التدابير الاحترازية لضمان أمن وسلامة الجميع

شعار وزارة الداخلية
28 فبراير 2026 13:32

تتابع وزارة الداخلية من كثب التطورات الإقليمية في المنطقة، وتؤكد أنها على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية، بالتنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية، مؤكدة أن أولويتها هي الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين والزائرين في الدولة.

وتُشدّد الوزارة على أن السلامة والأمن العام يظلّان أولوية قصوى، وأنها ستوافي الجمهور الكريم بالمستجدات والإجراءات الواجب اتباعها في حينها.

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعو باكستان وأفغانستان لتغليب «صوت العقل»
خبراء لـ «الاتحاد»: الاعتداءات الإيرانية تصعيد خطير  ودول المنطقة قادرة على الدفاع عن نفسها

كما تهيب الوزارة بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية في الدولة، وتجنُّب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة. وتدعو الجميع إلى التعاون مع الجهات المختصة والالتزام بالتعليمات الصادرة عنها.

المصدر: وام
وزارة الداخلية
الأمن والسلامة
الإمارات
آخر الأخبار
سقوط شظايا طائرات مُسيّرة عقب اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية على ساحتي منزلين في إمارة دبي
علوم الدار
سقوط شظايا طائرات مُسيّرة عقب اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية على ساحتي منزلين في دبي
اليوم 11:37
"الداخلية القطرية"
الأخبار العالمية
"الداخلية القطرية" تتعامل مع حريق إثر اعتراض صاروخ
اليوم 11:05
"الاتحاد للطيران"
اقتصاد
"الاتحاد للطيران" تعلق رحلاتها من وإلى أبوظبي حتى 2 مارس
اليوم 10:40
علي خامنئي
الأخبار العالمية
إيران تعلن مقتل المرشد علي خامنئي
اليوم 09:50
قطر تعلن اعتراض 63 صاروخاً و11 مسيرة
الأخبار العالمية
قطر تعلن اعتراض 63 صاروخاً و11 مسيرة
اليوم 09:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©