الأربعاء 4 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
بيان صادر عن وزارة الخارجية بشأن تقارير لا أساس لها من الصحة نشرتها وكالة "بلومبيرغ"

بيان صادر عن وزارة الخارجية بشأن تقارير لا أساس لها من الصحة نشرتها وكالة "بلومبيرغ"
3 مارس 2026 06:11

أكدت وزارة الخارجية رفضها القاطع لما نشرته وكالة "بلومبيرغ" من ادعاءات لا أساس لها من الصحة ومضللة بشأن القدرات الدفاعية المتقدمة لدولة الإمارات. 
وأوضحت الوزارة أن هذه الادعاءات تشكل تحريفاً واضحاً لمستوى الجاهزية العالي والتطور التكنولوجي والاستعداد العملياتي الذي تتمتع به الدولة.
وشددت على أهمية الالتزام بالمهنية الصحفية، وضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الموثوقة قبل نشر تقارير غير دقيقة.
وأكدت الوزارة أن دولة الإمارات تمتلك منظومات دفاع جوي متنوعة ومتكاملة ومتعددة الطبقات، قادرة على التصدي لمختلف التهديدات الجوية بكفاءة عالية، حيث توفر هذه المنظومات قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى حماية شاملة لأجواء الدولة.
وأكدت الوزارة أن دولة الإمارات تمتلك مخزوناً استراتيجياً من الذخائر يضمن استدامة قدرات الاعتراض والاستجابة، مع الحفاظ على الجاهزية الكاملة لحماية أمنها الوطني وصون سيادتها.
وجددت الوزارة التأكيد على أن القدرات الدفاعية المتقدمة لدولة الإمارات وجاهزيتها العملياتية ومنظومتها الدفاعية المتكاملة، تظل راسخة وغير متأثرة.
وشددت الوزارة على أن أمن وسلامة المواطنين والمقيمين والزوار سيبقى أولوية مطلقة على الدوام.

المصدر: وام
إيران
وزارة الخارجية
بلومبيرغ
الإمارات
