الأربعاء 4 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيسة وزراء لاتفيا أدانت خلاله الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الإمارات

رئيس الدولة
3 مارس 2026 15:07

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم، اتصالاً هاتفياً من معالي إيفيكا سيلينا رئيسة وزراء جمهورية لاتفيا، أدانت خلاله الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة في المنطقة.

 

وأعربت معاليها عن تضامن جمهورية لاتفيا مع دولة الإمارات واستنكارها لما تتعرض له من اعتداءات تمثل انتهاكاً خطيراً لسيادتها وتهديداً مباشراً لأمن المنطقة واستقرارها.

 

من جانبه ثمن صاحب السمو رئيس الدولة موقف جمهورية لاتفيا الداعم لدولة الإمارات.

 

وأكد الجانبان ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية والعودة إلى المسار السياسي والحلول الدبلوماسية تجنباً لمزيد من التصعيد الذي يهدد أمن المنطقة والعالم.

المصدر: وام
لاتفيا
رئيس الدولة
الإمارات
