السبت 7 مارس 2026
اقتصاد

"الدار العقارية" تؤكد استمرارية عملياتها التشغيلية في الإمارات

"الدار العقارية" تؤكد استمرارية عملياتها التشغيلية في الإمارات
6 مارس 2026 12:19

أكدت شركة الدار العقارية، أن عملياتها التشغيلية في دولة الإمارات تسير بوتيرة منتظمة، مشيرة إلى أن مختلف أنشطتها، بما في ذلك المجتمعات السكنية والوجهات التجارية والأصول المكتبية والمرافق اللوجستية والفنادق والمدارس ومواقع التطوير، تواصل أداءها بكامل طاقتها التشغيلية، في ظل متانة أوضاعها التشغيلية والمالية.

وأوضحت "الدار"، أن فرق العمل في مختلف قطاعاتها تواصل خلال هذه الفترة تكثيف جهودها لدعم السكان والحد من أي تأثير قد يطرأ على وتيرة الحياة اليومية، حيث عززت فرق إدارة المجتمعات قنوات التواصل مع السكان والمستأجرين، إلى جانب إطلاق مبادرات مجتمعية وتنظيم أنشطة متنوعة موجهة للعائلات والأطفال، فيما تواصل فرق الضيافة عملها بالتنسيق مع الشركاء والجهات المعنية لدعم الزوار المتأثرين بظروف السفر، بما يضمن توفير أفضل تجربة ممكنة للضيوف.


وأضافت أن الشركة تواصل إدارة عملياتها وفق منظومة راسخة من الأنظمة والإجراءات التي تكفل استمرارية الأعمال وتعزز كفاءة إدارة المخاطر عبر مختلف عملياتها التشغيلية، مشيرة إلى أن بنيتها التقنية صُممت بالاعتماد على آليات التكرار الجغرافي السحابي والأنظمة الموزعة، بما يضمن استمرارية التواصل مع العملاء والحفاظ على سلاسة الأداء التشغيلي دون انقطاع.

وأشارت الشركة إلى أنها تدير ديونها المستحقة وفق نهج متوازن ومدروس، حيث لا تواجه المجموعة أي متطلبات إعادة تمويل كبرى خلال العامين المقبلين، فضلاً عن استفادتها من قاعدة تمويل متنوعة تشمل الأسواق المصرفية وأسواق رأس المال، دون أي انقطاع في قنوات التمويل المتاحة.

ولفتت "الدار" إلى أن إصداراتها الأخيرة في أسواق رأس المال، بما في ذلك الإصدارات الهجينة وطرح الصكوك الخضراء والتسهيلات المرتبطة بالاستدامة، أسهمت في تعزيز هيكل رأس مال الدار ورفع مستوى سيولتها، بما يدعم استقرار أدائها المالي والتشغيلي على المدى الطويل.
 

المصدر: وام
الدار العقارية
شركة الدار العقارية
