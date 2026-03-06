السبت 7 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيس الدولة يزور عدداً من المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفى

رئيس الدولة يزور عدداً من المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفى
7 مارس 2026 00:51

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، عدداً من المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفى، سائلاً المولى تعالى لهم الشفاء العاجل والعودة إلى عائلاتهم وهم في أطيب حال.

وتأتي زيارة سموه في إطار حرصه على الاطمئنان على أحوال المصابين، إثر الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف أراضي الدولة، وسير علاجهم والرعاية اللازمة التي يحظون بها.

وتبادل سموه معهم وأفراد عائلاتهم، وهم من الجنسيات الإماراتية والسودانية والإيرانية والباكستانية والهندية، الأحاديث الودية، وقال «أنتم بين أهلكم وفي بلدكم.. وسلامتكم وكل من يعيش على أرض دولة الإمارات، مسؤولية وأمانة وتمثل لنا أولوية قصوى».

وأضاف سموه «أن مثل هذه الظروف تظهر المعدن الأصيل لمجتمع الإمارات ووعيه من خلال تكاتفه وتعاونه والتزامه بإرشادات السلامة التي تصدرها الجهات المعنية والمختصة في الدولة، مما كان له كبير الأثر في نجاح جهودها الوطنية».

سلامتكم أمانة

كما أعرب سموه عن شكره لجهود الطواقم الطبية عامة الذين يعملون بمسؤولية وإخلاص ويقدمون كل الدعم والرعاية.

من جانبهم، أعرب المصابون وعائلاتهم عن شكرهم وتقديرهم لزيارة سموه، مثمنين الاهتمام الذي يحظى به المقيمون على أرض الإمارات من قبل قيادتها، داعين الله تعالى أن يحفظ دولة الإمارات وشعبها في ظل قيادة سموه الحكيمة وكل من يعيش على أرضها ويديم أمنها واستقرارها.

وكان عدد من المصابين قد غادروا المستشفى خلال الأيام الماضية بعد تلقيهم العلاج والرعاية الطبية اللازمة وتماثلهم للشفاء.

رافق سموه خلال الزيارة، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من كبار المسؤولين.

المصدر: وام
