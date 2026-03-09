مركز جامع الشيخ زايد الكبير.. جاهزية لاستقبال ضيوفه خلال العشر الأواخر من رمضان

أبوظبي (وام)

استعد مركز جامع الشيخ زايد الكبير لاستقبال ضيوفه خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، بجاهزية مضاعفة شملت جميع الصروح التابعة له؛ في مقدمتها جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، وجامع الشيخ خليفة الكبير في مدينة العين، وجامع الشيخ زايد الكبير في الفجيرة، وجامع الشيخ خليفة الكبير في رأس الخيمة.

وشملت الاستعدادات تقديم خدمات شاملة تلبي احتياجات ضيوف الجوامع بمختلف فئاتهم، وضمان انسيابية حركة المصلين لأداء الصلوات اليومية، ضمن أجواء يملؤها السكون والطمأنينة، في ظل إقبال متزايد من ضيوف الرحمن خلال هذه الأيام والليالي المباركة.

ومع حلول الليالي المباركة، استعد المركز لإحياء شعائر العشر الأواخر بإقامة صلاتي التراويح والتهجد في الجوامع التابعة له، حيث تُقام صلاة التهجد يومياً في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، ضمن أجواء إيمانية وروحانية خاصة، يحييها نخبة من أئمة الجامع: إدريس أبكر، ويحيى عيشان، وعلاء المزجاجي، وعبدالله البلوشي، وعبدالباسط عبدالصمد، إلى جانب استضافة القارئ رعد الكردي.

ويواصل المركز بث الصلوات يوميًا مباشرة عبر قنواته الرسمية على يوتيوب (@szgmc) وإنستغرام (@szgmc_ae)، إلى جانب نقلها تلفزيونياً بالتعاون مع تلفزيون أبوظبي وتلفزيون الفجيرة، بهدف إتاحة الفرصة لجميع فئات المجتمع، داخل الدولة وخارجها، لمتابعة الصلوات واستشعار أجوائها الروحانية في هذه الليالي المباركة.

وبهدف تسهيل الدخول إلى الجوامع، وفر المركز في جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي أكثر من 8,000 موقف للمصلين، من بينها 1,500 موقف مخصص للنساء، وأكثر من 60 موقفاً لأصحاب الهمم، إلى جانب مواقف إضافية بمحاذاة واحة الكرامة، ومواقف «أدنيك»، ومواقف مدينة زايد الرياضية، مدعومة بخدمة نقل المصلين بالحافلات بين تلك المواقف والجامع ذهاباً وإياباً طوال ليالي العشر الأواخر لأداء صلاة التهجد.

ونشر المركز فيديو توضيحياً يبين جميع المواقف والمداخل، بحسب خرائط الوصول المنشورة على الحسابات الرسمية للمركز.

وقد وفر جامع الشيخ خليفة الكبير في مدينة العين 2,176 موقفاً للسيارات، منها 28 موقفاً مخصصا لأصحاب الهمم، فيما يوفر جامع الشيخ زايد الكبير في الفجيرة أكثر من 2,000 موقف للمصلين.

وتسهيلاً لحركة الدخول والخروج، أتاحت الجوامع لضيوفها استخدام المداخل من مختلف الجهات.

ولراحة ضيوف الرحمن، عزز المركز خدماته في جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي بزيادة نقاط الاستعلامات المتحركة في أرجاء الجامع، ومضاعفة عدد موظفي البدالة للرد على الاستفسارات على مدار الساعة، وتوفير نحو 1,500 سجادة لإكساء المساحات الخارجية، إضافة إلى أكثر من 30 ألف سجادة ورقية للصلاة في المناطق المحاذية للأروقة.

ولتيسير الحركة داخل الجامع، خصص المركز أكثر من 70 سيارة كهربائية لنقل المصلين وأصحاب الهمم وكبار السن من المواقف إلى قاعات الصلاة، إلى جانب توفير 3,515 مقعداً مريحاً، وأكثر من 50 كرسياً متحركاً لخدمة كبار المواطنين وأصحاب الهمم.

وحرصاً على سلامة الأطفال داخل الجامع، وفر المركز خدمة أساور اليد في نقاط الاستعلامات لتسهيل التواصل مع ذويهم، كما تم تخصيص سيارات إسعاف بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني، إلى جانب مستشفى ميداني ووجود فرق الدفاع المدني للتعامل مع الحالات الطارئة.

كما وفر المركز جميع الاحتياجات اللازمة لراحة الضيوف وطمأنينتهم، من كراس متحركة، وكراس طبية، ومياه، ومصاحف، وسجاد ورقي، وغيرها، في مختلف الجوامع التابعة.

وتمت جدولة مواعيد الزيارة خلال العشر الأواخر بما يراعي أوقات صلاة التهجد، حيث تبدأ الزيارة من الساعة 10:00 صباحاً حتى 6:00 مساءً طوال أيام الأسبوع، عدا يوم الجمعة من الساعة 3:00 عصراً حتى 6:00 مساءً، وذلك في جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي وجامع الشيخ زايد الكبير في الفجيرة.