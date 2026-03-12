خلال اتصال هاتفي.. رئيس الدولة ورئيس سوريا يؤكدان ضرورة تغليب الحوار والوسائل الدبلوماسية في معالجة قضايا المنطقة

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من فخامة أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية، بحثا خلاله مستجدات الأوضاع في المنطقة إثر التصعيد العسكري وتداعياته الخطيرة على أمنها واستقرارها، مؤكدين أهمية تغليب الحوار والوسائل الدبلوماسية في معالجة القضايا العالقة في المنطقة بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وجدد فخامته تضامن سوريا مع دولة الإمارات إزاء الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تواصل استهداف أراضيها وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة.

كما أدان فخامته، خلال الاتصال، الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف القنصلية العامة لدولة الإمارات في إقليم كردستان العراق، مؤكداً أنه يشكل انتهاكاً للأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حماية البعثات الدبلوماسية ومقارها، ويعد تصعيداً خطيراً يهدد سلامة العاملين في السلك الدبلوماسي وأمنهم.

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره للرئيس أحمد الشرع لموقف بلده الداعم والمتضامن مع دولة الإمارات.