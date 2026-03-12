الجمعة 13 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية قبرص

عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية قبرص
13 مارس 2026 02:02

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، معالي الدكتور كونستانتينوس كومبوس، وزير خارجية جمهورية قبرص.
جرى، خلال اللقاء، بحث علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية قبرص، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يدعم المصالح المشتركة للبلدين ويعزز مسارات التنمية المستدامة.
كما بحث الجانبان فرص تعزيز التعاون الثنائي في عدد من القطاعات الحيوية، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وتناول اللقاء تداعيات الاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة والإرهابية التي استهدفت دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة والصديقة.

وثمن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان زيارة معالي كونستانتينوس كومبوس، التي جاءت تجسيداً لعمق علاقات الصداقة بين البلدين، وللتأكيد على تضامن جمهورية قبرص الكامل مع دولة الإمارات في أعقاب هذه الاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة والإرهابية.
وجدد سموه، خلال اللقاء، التأكيد على تضامن دولة الإمارات الكامل مع جمهورية قبرص الصديقة، مشيداً بمتانة العلاقات الإماراتية القبرصية وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات.
وأشار سموه إلى حرص دولة الإمارات على توسيع آفاق التعاون مع جمهورية قبرص بما يخدم تطلعات البلدين نحو تحقيق المزيد من التقدم والازدهار لشعبيهما.
وتطرق اللقاء إلى علاقات التعاون بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، خاصة مع تولي جمهورية قبرص رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي خلال عام 2026.
حضر اللقاء معالي سعيد مبارك الهاجري وزير دولة.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
قبرص
وزير الخارجية
