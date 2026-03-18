الخميس 19 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«دبا الحصن» تتألق بالزينة.. والحدائق تنتظر الزوّار

عبارات التهنئة لتعزيز أجواء البهجة بعيد الفطر المبارك (من المصدر)
19 مارس 2026 03:38

دبا الحصن (الاتحاد)

أكملت بلدية دبا الحصن استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، من خلال تنفيذ حزمة متكاملة من الأعمال الميدانية والخدمية التي تهدف إلى تهيئة المدينة لاستقبال الأهالي والزوّار خلال أيام العيد، وتعزيز الجوانب الجمالية والخدمية، بما يعكس أجواء الفرح والبهجة بهذه المناسبة السعيدة.

أخبار ذات صلة
فعاليات في جامع الشيخ زايد الكبير خلال العيد
خطة استباقية متكاملة خلال عيد الفطر في أبوظبي

وشملت الاستعدادات تزيين الشوارع والميادين والتقاطعات الرئيسة ومداخل المدينة بإنارة وزينة العيد، التي تحمل عبارات التهنئة، في مشهد يُضفي أجواءً من البهجة والاحتفال في مختلف أنحاء المدينة الفاضلة. كما عملت البلدية على تهيئة الحدائق العامة والشواطئ والمرافق الترفيهية لاستقبال الزوار خلال عطلة العيد. 
وفي جانب الخدمات، أعلنت البلدية عن جاهزية مرافقها المختلفة، حيث يفتح مقصب البلدية أبوابه أمام الجمهور خلال أيام العيد، بإشراف الأطباء البيطريين، لضمان سلامة الذبح، مع توفير خدمة الحجز الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للبلدية. كما سيواصل سوق الخضار والفواكه واللحوم والطيور استقبال المتسوّقين وفق ساعات عمل ممتدة لتلبية احتياجات السكان.
وأهابت البلدية بالجمهور، بضرورة التواصل معها على مركز الاتصال على الرقم 993 للإبلاغ عن أية ملاحظات، واستقبال جميع الاستفسارات على مدار الساعة. وأكد طالب عبدالله اليحيائي، مدير بلدية دبا الحصن، أن البلدية تعمل وفق خطة متكاملة تهدف إلى توفير أفضل الخدمات لسكان المدينة وزوّارها خلال أيام عيد الفطر، مشيراً إلى أن الفِرق الرقابية ستواصل تكثيف حملاتها التفتيشية على الأسواق ومنافذ بيع المواد الغذائية لضمان سلامة المنتجات المعروضة والالتزام بالاشتراطات الصحية المعتمدة. وأضاف اليحيائي أن البلدية تحرص على متابعة مختلف المرافق الحيوية في المدينة، وتعزيز الجاهزية الميدانية للكوادر العاملة، بما يضمن تقديم خدمات بلدية متكاملة، والمحافظة على الصحة العامة وسلامة المجتمع.

عيد الفطر
دبا الحصن
الحدائق
بلدية دبا الحصن
العيد
آخر الأخبار
التصدي لصواريخ إيرانية في سماء الدوحة (رويترز)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ «الاتحاد»: الاعتداءات الإيرانية.. خطأ استراتيجي بالغ الخطورة
اليوم 04:08
ناقلات نفط قبالة سواحل عُمان بعد إغلاق إيران مضيق هرمز (رويترز)
الأخبار العالمية
الكويت: إغلاق إيران مضيق «هرمز» انتهاك خطر لحرية الملاحة
اليوم 04:08
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل توسع نطاق عملياتها العسكرية في جنوب لبنان
اليوم 04:08
مركبة عسكرية عراقية تقف قرب المنطقة التي تحوي السفارة الأميركية في بغداد (أ ف ب)
الأخبار العالمية
العراق.. تعرض مواقع عسكرية في كركوك وأربيل للقصف
اليوم 04:08
تصاعد أعمدة الدخان في الخرطوم جراء المعارك (أرشيفية)
الأخبار العالمية
حظر «إخوان السودان» يضع التنظيم أمام سيناريو «الشلل التام»
اليوم 04:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©