«دبا الحصن» تتألق بالزينة.. والحدائق تنتظر الزوّار

دبا الحصن (الاتحاد)



أكملت بلدية دبا الحصن استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، من خلال تنفيذ حزمة متكاملة من الأعمال الميدانية والخدمية التي تهدف إلى تهيئة المدينة لاستقبال الأهالي والزوّار خلال أيام العيد، وتعزيز الجوانب الجمالية والخدمية، بما يعكس أجواء الفرح والبهجة بهذه المناسبة السعيدة.

وشملت الاستعدادات تزيين الشوارع والميادين والتقاطعات الرئيسة ومداخل المدينة بإنارة وزينة العيد، التي تحمل عبارات التهنئة، في مشهد يُضفي أجواءً من البهجة والاحتفال في مختلف أنحاء المدينة الفاضلة. كما عملت البلدية على تهيئة الحدائق العامة والشواطئ والمرافق الترفيهية لاستقبال الزوار خلال عطلة العيد.

وفي جانب الخدمات، أعلنت البلدية عن جاهزية مرافقها المختلفة، حيث يفتح مقصب البلدية أبوابه أمام الجمهور خلال أيام العيد، بإشراف الأطباء البيطريين، لضمان سلامة الذبح، مع توفير خدمة الحجز الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للبلدية. كما سيواصل سوق الخضار والفواكه واللحوم والطيور استقبال المتسوّقين وفق ساعات عمل ممتدة لتلبية احتياجات السكان.

وأهابت البلدية بالجمهور، بضرورة التواصل معها على مركز الاتصال على الرقم 993 للإبلاغ عن أية ملاحظات، واستقبال جميع الاستفسارات على مدار الساعة. وأكد طالب عبدالله اليحيائي، مدير بلدية دبا الحصن، أن البلدية تعمل وفق خطة متكاملة تهدف إلى توفير أفضل الخدمات لسكان المدينة وزوّارها خلال أيام عيد الفطر، مشيراً إلى أن الفِرق الرقابية ستواصل تكثيف حملاتها التفتيشية على الأسواق ومنافذ بيع المواد الغذائية لضمان سلامة المنتجات المعروضة والالتزام بالاشتراطات الصحية المعتمدة. وأضاف اليحيائي أن البلدية تحرص على متابعة مختلف المرافق الحيوية في المدينة، وتعزيز الجاهزية الميدانية للكوادر العاملة، بما يضمن تقديم خدمات بلدية متكاملة، والمحافظة على الصحة العامة وسلامة المجتمع.