زخم وعروض ترويجية في أسواق رأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

تُعَدُّ ليلة العيد من أكثر الأوقات ازدحاماً وزخماً في مراكز التسوق والأسواق في إمارة رأس الخيمة، حيث يبلغ الإقبال ذروته مع اقتراب لحظات الاحتفال، ويتوافد الأفراد والعائلات لشراء مستلزماتهم استعداداً لهذه المناسبة السعيدة، الأمر الذي يستدعي تمديد ساعات عمل المتاجر، وتكثيف العروض الترويجية التي تجذب أعداداً كبيرة من الزوّار.

وفي هذا الإطار، حرصت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة على تنظيم الأسواق وضمان التزام المنشآت التجارية بالقوانين والأنظمة المعمول بها، وتوعية المستهلكين بعدد من النصائح المهمة، بهدف تعزيز الشفافية في التعاملات التجارية، والتأكد من وضوح الأسعار، وصلاحية المنتجات، وجودة الخدمات المقدمة وغيرها.

وقد دعت الدائرة عبر مختلف قنواتها الرقمية الجمهور إلى اتباع عدد من النصائح لحماية حقوق المستهلكين، ومنع الاستغلال أو الغش التجاري.

وأصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة مؤخراً تعميماً بشأن تنظيم وضبط تداول السلع الأساسية في الأسواق، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز استقرار الأسواق، وضمان استمرارية توفر السلع والخدمات بالمستويات الطبيعية في الإمارة.

ويتضمن التعميم مجموعة من الضوابط والإجراءات التنظيمية، التي يتعيّن على المنشآت الاقتصادية الالتزام بها؛ لضمان توفير السلع الأساسية بالكميات الكافية.

وشهدت أسواق الخضار والمخابز ومحال بيع الأسماك إقبالاً متزايداً، حيث يحرص المستهلكون على شراء احتياجاتهم الطازجة لتجهيز الوجبات والعزائم. ومن جهتها، تكثّف دائرة بلدية رأس الخيمة حملاتها الرقابية والتفتيشية؛ لضمان استقرار الأسعار.

وذكرت دائرة البلدية أن سوق المواشي سيعمل من الساعة 07:00 صباحاً وحتى الساعة 12:00 مساءً، ومنفذ رأس الدارة من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 7:00 مساءً ومطار رأس الخيمة خلال 24 ساعة حسب حاجة العمل، وسيعمل قسم المختبرات (أول وثاني وثالث) أيام العيد من الساعة 07:30 صباحاً إلى 03:30 ظهراً، وتحرص دائرة بلدية رأس الخيمة على ضمان مواصلة العمل ومضاعفة الجهود خلال أيام عيد الفطر والتكثيف من الحملات الرقابية على الأسواق ومحال بيع الغذاء حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع.