علوم الدار

حصّنتك باسم الله يا وطن

الريم الفلاسي
21 مارس 2026 01:33

الريم عبدالله الفلاسي

يوم السبت تجمُّعنا العائلي المعتاد في بيت جدتي أمي (مريم).. 
مجلسها يملأه الحب والضحكات والسوالف، وآخر أخبار الأهل و«فوايل» أمي مريم، وقت حميمي للاسترخاء والاستمتاع بالأجواء العائلية الحنونة.. 
فجأة.. رنّت هواتفنا كلنا في اللحظة نفسها، النغمة التي اعتدنا عليها في جائحة «كورونا».. 
تلفتنا بعضنا لبعض، فيما بدا على وجوه الأطفال والعاملات القلق.. 
بدأنا بطمأنة بعضنا، ودعونا مع بعض أن يحفظنا الله ويحفظ هذه الأرض الطيبة.. 
تساءلت أمي مريم.. «ماذا حصل»؟ 
أخبرناها أن هناك تهديداً صاروخياً من إيران.. فقالت «تهبي» إيران، عندنا الله، وعندنا بو خالد. 
بدأنا بالدعاء جميعاً، و(انتهى التهديد)، واطمأننّا على بعض، ثم عاد الجميع لبيته، وكلنا على يقين أن الله خير حافظ لبلادنا الطيبة ولهذه الأرض المبروكة..
كما تقول أمي مريم دائماً «هاي البلاد شيوخها يزكون عنها». 
حفظ الله ولاة أمرنا، وجنودنا البواسل الساهرين على حمايتنا وراحتنا.. 
أصبحنا كلما نسمع أصوات التصدي، ندعو الله أن يسدد رميهم، ويحفظهم، ويحفظ البلاد وشعبها والمقيمين فيها ممن احتسبها وطناً له. 
وبالنسبة لنا، فقد أصبح صوت التصدي الجميل نغمةً للنصر والقوة. 
دامت الإمارات في عزِّها.. 
وأخيراً.. نعلم أن هذا الوقت سيمضي، ويقيننا بأن مع العسر يسراً، وما بعد الشدة إلا الفرج، وكما قال سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة: «سنخرج أقوى، ستستمر الحياة، وستستمر الإمارات كالشمس متألقة لا يحجب نورها شيء». 
وسنستمر نحن شعبها ومن أخلص في حبها، لنعمل نخلص مهما عشنا نخلص... 
حصنتك باسم الله يا وطني الغالي... 
وكل عامٍ والإمارات وقيادتها، ومن سكنها في خير وعزٍّ وكرامة. 
وعيدكم مبارك.

الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة

