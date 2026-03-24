بلدية دبا الحصن تباشر خططها الميدانية للتعامل مع الأمطار

باشرت بلدية دبا الحصن تنفيذ خططها الميدانية للتعامل مع هطول الأمطار والحالة الجوية.

وأكدت البلدية أن فرقها الميدانية المتخصصة تعمل على مدار الساعة.

وأوضح طالب عبدالله اليحيائي، مدير بلدية دبا الحصن، أن الفرق باشرت منذ الساعات الأولى للحالة الجوية تنفيذ خطط التدخل وتعزيز التواجد الميداني على الطرق الرئيسية، لضمان انسيابية الحركة المرورية وعدم تأثرها.

وأشار إلى أن البلدية كثفت جهودها الفنية من خلال المتابعة المستمرة لشبكات تصريف مياه الأمطار والتأكد من كفاءتها التشغيلية.

كما شملت الإجراءات تنفيذ جولات ميدانية على المواقع والمرافق العامة التابعة للبلدية والواجهات البحرية للتأكد من سلامتها.