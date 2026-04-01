بلدية دبا الحصن ترسّخ ثقافة الأداء المستدام لخدمة المجتمع

أطلقت بلدية دبا الحصن برنامج «غرس للتميّز المؤسسي» الذي يهدف إلى ترسيخ ثقافة التميّز والجودة والابتكار داخل بيئة العمل وتحفيز الموظفين على الاجتهاد وتحقيق الإنجازات تحت شعار: «غرس اليوم.. حصاد التميّز غداً».

ويأتي برنامج «غرس» استجابةً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، لتعزيز الجودة والتميّز المؤسسي والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز الأداء المؤسسي والفردي من خلال رفع كفاءة العمليات ودعم تحقيق الأهداف الإستراتيجية للبلدية مع نشر ثقافة التميّز والشفافية بين جميع الإدارات، كما يسعى إلى تحفيز الابتكار وزيادة الإنتاجية وتطوير قدرات الموظفين وخلق بيئة عمل تنافسية إيجابية تشجع على الاجتهاد والتميّز المستدام.

ويشمل برنامج «غرس» عدة فئات لتكريم التميّز وهي جائزة الإدارة المتميزة وجائزة مكاتب المدير المتميزة وجائزة التحول الرقمي المؤسسي، كما تضم جوائز المشاريع والفرق جائزة المشروع أو المبادرة المتميزة وجائزة فريق العمل أو اللجنة المتميزة بالإضافة إلى جوائز الأفراد، التي تمنح للموظف المتميّز في مختلف الفئات سواء كان قيادياً أو مهنياً أو ميدانياً أو إدارياً أو عاملاً.

وأكد طالب عبدالله اليحيائي مدير بلدية دبا الحصن، أن إطلاق برنامج غرس للتميز المؤسسي يعكس التزام بلدية دبا الحصن بالارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي وتحفيز الموظفين على الابتكار والاجتهاد لتحقيق نتائج مستدامة تصب في خدمة مجتمعنا، مشيراً على أن البرنامج يركّز على تطوير مهارات وقدرات جميع الموظفين وتعزيز روح المبادرة والمسؤولية لديهم وخلق بيئة عمل تشجع على التميز والإبداع في كل إدارة وكل مشروع.

وأوضح أن برنامج «غرس» ليس مجرد جائزة تكريمية بل منظومة متكاملة تهدف إلى تقدير المتميزين وتحفيز المبادرات المبتكرة وزيادة الرضا الوظيفي ورفع مستوى الإنتاجية وجودة الأداء في جميع المجالات، كما يسهم البرنامج في تعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة وخلق بيئة عمل تحفّز الإنجاز وتحقق نتائج ملموسة ومستدامة لتصبح بلدية دبا الحصن نموذجاً يحتذى به في التميّز المؤسسي على مستوى إمارة الشارقة ودولة الإمارات.