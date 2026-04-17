علوم الدار

القرقاوي: المرحلة المقبلة لدولة الإمارات عنوانها تسريع التحول نحو مشاريع وسياسات نوعية ضمن أولويات حكومية أكثر تأثيراً

17 ابريل 2026 15:19

أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، أن دولة الإمارات، برؤية قيادية استباقية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، تواصل ترسيخ نموذج حكومي متفرد يرتكز على التكامل وروح الفريق الواحد، ويستند إلى استشراف المستقبل، وتحويل التحديات إلى فرص، وتعزيز الجاهزية للمرحلة المقبلة عبر أولويات حكومية مرنة وتواكب المستجدات العالمية وتحقق أثراً مجتمعياً.

جاء ذلك خلال أعمال ملتقى الأولويات الحكومية القادمة، والذي نظّمه مركز المسرعات الحكومية في وزارة شؤون مجلس الوزراء، بمشاركة أكثر من 40 جهة اتحادية، وبحضور معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية.

وقال معالي محمد القرقاوي «المرحلة المقبلة لدولة الإمارات عنوانها تسريع التحول نحو مشاريع وسياسات نوعية ضمن أولويات حكومية أكثر تأثيراً.. وبما يتناسب مع مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي».

كما أكد معاليه «توجيهات القيادة الرشيدة هي مواكبة التغييرات والاستعداد لمرحلة تحمل نمو أكثر تسارعاً اقتصادياً ومجتمعياً وتنموياً».

أخبار ذات صلة
الإمارات ترحّب بقرار من اللجنة القانونية للمنظمة البحرية الدولية يؤكد حق المرور في مضيق هرمز ويدين بشدة إغلاقه من قبل إيران
«سلال» تستعرض جاهزيتها في تعزيز منظومة سلاسل الإمداد ودعم الأمن الغذائي المستدام في الإمارات

كما أكد معالي الوزير خلال اللقاء أن التحديات العالمية المتسارعة تستدعي تطوير أدوات التفكير الحكومي، وإعادة تعريف مفاهيم التميز والتنافسية بما يواكب التحولات العالمية، كما أوضح أن فرق العمل المشتركة تقود تصميم وتنفيذ مشاريع تحولية ونوعية، ترتكز على التكامل بين الجهات وتسريع الإنجاز، بما يعزّز جاهزية الدولة للمرحلة المقبلة، ويحقق أثراً إيجابياً ملموساً في حياة المجتمع، ويسهم في ترسيخ ريادة الإمارات عالمياً.

وشهد الملتقى استعراضاً شاملاً لحزمة من الأولويات الحكومية القادمة، من خلال مرحلتين رئيسيتين، ركّزت الأولى على تقييم المشاريع الحكومية الحالية وفق معايير الأثر والأولوية، فيما خصّصت الثانية لتطوير نماذج تكاملية لمشاريع حكومية مشتركة، تدعم تحقيق مستهدفات المرحلة المقبلة.

كما ناقش المشاركون إعادة ترتيب الأولويات الحكومية بما يواكب المتغيرات العالمية، ويعزّز جاهزية دولة الإمارات عبر مشاريع نوعية تركّز على فرص النمو المستقبلية، إلى جانب استعراض منهجيات تسريع التنفيذ وتوجيه الموارد بكفاءة نحو المبادرات الأكثر تأثيراً.

كما تضمن الملتقى عرض أبرز المشاريع التحولية التي تعكس نهج دولة الإمارات في تحويل التحديات إلى فرص، إلى جانب استعراض مشاريع قائمة حققت أثراً إيجابياً على المستوى الوطني، ومبادرات جديدة تم تطويرها استناداً إلى فرص تنموية واعدة في القطاعات الحيوية.

المصدر: وام
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي تحذّر من روابط وهمية في محركات البحث
علوم الدار
شرطة أبوظبي تحذّر من روابط وهمية تنتحل صفة جهات حكومية
اليوم 16:25
برعاية منصور بن زايد.. تكريم 34 فائزاً بالدورة الرابعة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي
علوم الدار
برعاية منصور بن زايد.. تكريم 34 فائزاً بالدورة الرابعة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي
اليوم 17:57
11 محاولة فاشلة ترسخ عقدة مبابي مع «الأبطال»
الرياضة
11 محاولة فاشلة ترسخ عقدة مبابي مع «الأبطال»
اليوم 17:45
أبوظبي
علوم الدار
ارتفاع درجات الحرارة غداً
اليوم 17:31
رومانيا ترصد مسيرة انتهكت مجالها الجوي
الأخبار العالمية
رومانيا: رصد مسيرة انتهكت مجالنا الجوي
اليوم 17:22
