شرطة رأس الخيمة تنظّم ملتقى "الأمان المجتمعي في الأزمات"

نظّمت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ممثلة في إدارة حماية ووقاية المجتمع مجلس أولياء الأمور، مُلتقى "الأمان المجتمعي في الأزمات" ، ضمن برنامج مجالس عام الأُسرة "أُسرة اليوم .. مستقبل الغد".

وحضر الملتقى الرائد موزة راشد الخابوري مدير فرع البرامج المجتمعية، ونخبة من ضباط الشرطة، ومشاركة مركز رأس الخيمة للتوحد وطلبة المدارس والجامعات وأصحاب الهمم، وذلك بمقر جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية.

وناقش المُلتقى العديد من المحاور مستعرضًا أساليب الدعم الواجب تقديمها وكيفية التعامل مع الفئات الخاصة من المجتمع، مثل فئة ذوي الاحتياجات الخاصة "أصحاب الهمم" تحقيقًا للأمان المجتمعي.