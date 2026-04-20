الإثنين 20 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

وصول طائرة إماراتية محملة بـ100 طن مساعدات لغزة ضمن "جسر حميد الجوي" و"الفارس الشهم 3"

20 ابريل 2026 15:48

وصلت إلى مدينة العريش المصرية طائرة مساعدات إماراتية جديدة ضمن جسر حميد الجوي، محملة بـ100 طن من المواد الغذائية، وذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المتواصلة التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، دعماً للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

 

وتضم الشحنة 3978 طرداً غذائياً جرى تجهيزها وفق أعلى المعايير الإنسانية، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية وتعزيز الأمن الغذائي للأسر المتضررة في القطاع، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمر بها الأشقاء الفلسطينيون.

 

واستقبل فريق المساعدات الإنسانية الإماراتي في العريش شحنة المساعدات فور وصولها، حيث جرى نقلها وتخزينها في المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية الإماراتية في العريش، تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة وفق الآليات المعتمدة، بما يضمن سرعة إيصالها إلى المستفيدين.

 

أخبار ذات صلة
ويأتي وصول هذه الطائرة الجديدة استمراراً لجهود دولة الإمارات في مد جسور العطاء والإغاثة، وتعزيز استجابتها الإنسانية المتواصلة للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم في ظل الظروف الراهنة.

 

وتواصل عملية "الفارس الشهم 3" جهودها الإنسانية منذ انطلاقها، عبر مسارات الدعم المختلفة جواً وبراً وبحراً، لتوفير المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية للأشقاء في قطاع غزة، في تجسيد لنهج دولة الإمارات الراسخ في العمل الإنساني والوقوف إلى جانب الشعوب الشقيقة في أوقات الأزمات.

 

المصدر: وام
الفارس الشهم 3
جسر حميد الجوي
الفار
العريش
قطاع غزة
آخر الأخبار
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©