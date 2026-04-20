تحت رعاية الشيخة فاطمة.. برنامج «مسيرة المرأة الإماراتية» يستقبل 120 مواطنة ضمن دفعته الثالثة

تحت رعاية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أعلنت «بيورهيلث» بالشراكة مع الاتحاد النسائي العام والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، عن انضمام دفعة عام 2026 إلى برنامج «مسيرة المرأة الإماراتية». واستقبل البرنامج 120 مشاركة جديدة ضمن فعالية احتفالية أُقيمت في مرسى ياس بأبوظبي.

وشهدت الفعالية حضور الشيخة موزة بنت خليفة بن محمد آل نهيان، سفيرة مبادرات كبار المواطنين في «بيورهيلث»، والدكتورة فاطمة الكعبي، المدير العام لمؤسسة الإمارات للدواء والمدير التنفيذي لبرنامج أبوظبي لزراعة نخاع العظم في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، وهند الغصين، المستشار التنفيذي للرئيس التنفيذي لشركة «فرونتير 25»، ممثلةً عن الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، مؤسسة ومديرة «أورورا 50» والدكتورة مي الجابر، الرئيس التنفيذي لرعاية المرضى الخارجيين في M42، إلى جانب ممثلات عن أكاديمية أبوظبي العالمي (ADGM) وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية. وجسد حضورهن التزام دولة الإمارات المتواصل بتمكين المرأة شريكاً أساسياً في تعزيز ازدهار المجتمع ودفع مسيرة التنمية الوطنية.

وتعكس الدفعة الثالثة من برنامج «مسيرة المرأة الإماراتية» نمواً يتجاوز 94% مقارنةً بدفعة عام 2025، ما يبرز تزايد الإقبال على البرنامج وارتفاع الثقة بتأثيره، حيث تمثل المشاركات من جهات خارجية نسبة 75%، مع مشاركة أكثر من 25 مؤسسة. وخلال الأشهر التسعة المقبلة، تنضم المشاركات إلى برنامج منظّم يجمع بين الإرشاد الشخصي والتوجيه المهني والتعلّم التفاعلي، لتزوديهنّ بالمهارات والرؤى اللازمة لإحداث تغيير ملموس في مجتمعاتهن وعلى نطاق أوسع.

وقالت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام «يجسد برنامج مسيرة المرأة الإماراتية رؤية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، في الاستثمار بقدرات المرأة وتعزيز حضورها في مختلف مجالات العمل والتنمية. ونحن في الاتحاد النسائي العام نؤمن بأن تمكين المرأة يبدأ بإتاحة الفرص النوعية التي تصقل مهاراتها القيادية وتدعم طموحاتها المهنية، ما ينعكس إيجاباً على دورها في مسيرة التنمية الوطنية وكذلك في بناء الأسرة والمجتمع. ويعكس الإقبال المتزايد على البرنامج الثقة المتنامية بالمبادرات التي تفتح آفاقاً أوسع أمام المرأة الإماراتية للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة لدولة الإمارات».

وقالت الريم عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة «إن ابنة دولة الإمارات أثبتت بفضل الدعم والرعاية المتواصلين من سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، قدرتها على تحقيق إنجازات غير مسبوقة في المجالات المختلفة، وجدارتها بتولي المراكز القيادية في شتى القطاعات، حتى باتت اليوم شريكا فاعلاً ومساهماً مؤثراً فيما تشهده الدولة من نهضة جعلتها محط إعجاب العالم أجمع».

وأشادت الفلاسي ببرنامج «مسيرة المرأة الإماراتية»، وبدوره في صقل مهارات المشاركات وتطوير قدراتهنّ من خلال تمكينهنّ من العمل بشكل مباشر مع قيادات نسائية مشهود لها، الأمر الذي يمنحهنّ الخبرات اللازمة ويعزز لديهنّ الثقة بالنفس ويشحذ هممهنّ ويساعدهنّ على السير قدماً لتحقيق أهدافهنّ، بحيث يصبحن رائدات في مجالاتهنّ، ويسهمن أيضاً في نقل الخبرات والمعارف والمهارات إلى نساء أخريات، ويلهمن مزيداً من بنات دولة الإمارات نحو الريادة والتميّز، مؤكدة حرص المجلس الأعلى للأمومة والطفولة على دعم البرنامج بالخبرات والإمكانات التي تعزز مسيرته وتسهم في تمكينه من تحقيق مستهدفاته على الوجه الأمثل.

وقالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيورهيلث»: «استلهاماً برؤية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، وبالشراكة مع الاتحاد النسائي العام والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، يجسد برنامج «مسيرة المرأة الإماراتية» التزاماً وطنياً بتمكين المرأة بوصفها قائدة لمسيرة التقدم وركيزة أساسية في تماسك الأسرة. ويعكس استمرار نمو البرنامج حجم الطموح الذي يرسم ملامح مستقبل أبوظبي ودولة الإمارات».

وتضم الدفعة الجديدة نخبة من كوادر الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات القطاع الاجتماعي، ما يعكس نطاق الوصول الأوسع للبرنامج وقدرته على استقطاب المشاركة من مختلف القطاعات.

وبناءً على نجاح الدفعات السابقة، يواصل برنامج «مسيرة المرأة الإماراتية» توسعه لتلبية احتياجات المرأة الإماراتية في مختلف مراحل حياتها ومسيرتها المهنية، حيث أطلق في عام 2025 مساراً مخصصاً لكبار المواطنات الإماراتيات، وعزز مشاركة أصحاب الهمم ضمن أنشطته، بما يرسّخ نهجه الشامل ويؤكد التزامه بدعم الرفاه المتكامل لكافة الفئات.

ومنذ إطلاق برنامج «مسيرة المرأة الإماراتية» في عام 2024، أصبح منصة وطنية متنامية لتمكين المرأة عبر مختلف القطاعات، من خلال الإرشاد والتطوير القيادي والمبادرات المجتمعية، ما يعزز دورها في القيادة ويُرسّخ أثراً مجتمعياً مستداماً على مستوى دولة الإمارات.