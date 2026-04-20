«الداخلية» و«الإمارات للدراسات» يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون البحثي

أبوظبي (وام)



وقعت وزارة الداخلية اتفاقية تعاون استراتيجي مع مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، لترسيخ شراكة وتعاون استراتيجي في مجالات البحث العلمي والعمل الأمني والتخطيط، انطلاقاً من توجيهات القيادة الحكيمة، ودعماً لتكامل الجهود وتبادل الخبرات بين الجانبين. وقع الاتفاقية عن وزارة الداخلية اللواء سالم علي الشامسي، الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة، فيما وقعها عن المركز الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام المركز.

وتهدف الاتفاقية إلى الارتقاء بالأداء المؤسسي وتطوير منظومة العمل، إلى جانب نقل الخبرات والمعرفة والممارسات المتميزة، وضمان استمرارية الأعمال، وتعزيز الجهود البحثية والتعاون في المجالات العلمية التي تخدم الطرفين، بما يدعم تحقيق مستهدفاتهما الاستراتيجية.

واتفق الجانبان بموجب الاتفاقية على التعاون في تنظيم وتطوير المؤتمرات وورش العمل والندوات في المجالات العلمية والأمنية والاستراتيجية، والعمل المشترك في البحث والتطوير والابتكار، والاستفادة من الإمكانات المتاحة وتبادل الإنتاج العلمي، إلى جانب تطوير مشاريع بحثية مشتركة وتبادل الإصدارات، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومات العمل وإثراء المحتوى المعرفي ودعم صناعة القرار.

وأكد اللواء سالم علي الشامسي أن توقيع الاتفاقية يجسد توجيهات القيادة الرشيدة لترسيخ التكامل بين المؤسسات الوطنية وتعزيز العمل المشترك، مشيراً إلى أن الشراكة تمثل خطوة مهمة لتطوير منظومة العمل المؤسسي عبر تبادل الخبرات والمعرفة والاستفادة من الإمكانيات البحثية المتقدمة التي يمتلكها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، لرفع كفاءة الأداء في مختلف القطاعات الشرطية.

ونوه إلى أن وزارة الداخلية تحرص على توسيع شراكاتها مع الجهات المتخصصة، مؤكداً أن التعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار يسهم في استباق التحديات المستقبلية، واعتماد أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز جاهزية الوزارة واستمرارية أعمالها.



توحيد الجهود وتبادل الخبرات

وأكد الدكتور سلطان محمد النعيمي، أن الاتفاقية تجسد التكامل المؤسسي، وتعد امتداداً لحرص القيادة الرشيدة على توحيد الجهود وتبادل الخبرات، بما يعزز كفاءة العمل الحكومي ويخدم المصالح الوطنية.

وأضاف أن المركز وانطلاقاً من رسالته في دعم صناع القرار وتقديم التحليل العلمي الرصين، سيسخر ناتجه الفكري وقدراته المعرفية لتعزيز هذا التعاون.