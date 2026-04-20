الثلاثاء 21 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

دائرة القضاء في أبوظبي تعتمد تسجيل 16 محامياً جديداً

يوسف العبري خلال ترؤسه اجتماع اللجنة (من المصدر)
21 ابريل 2026 01:39

أبوظبي (الاتحاد)


​اعتمدت لجنة شؤون المحامين في دائرة القضاء- أبوظبي، تسجيل 16 محامياً ومحامية من مواطني الدولة بجدول المحامين المشتغلين، وذلك عقب اجتيازهم البرنامج التدريبي لدى أكاديمية أبوظبي القضائية، دعماً لجهود توطين المهن القانونية، وتعزيزاً للدور المحوري للكوادر الوطنية في إرساء دعائم العدالة.

أخبار ذات صلة
​وأقرّت اللجنة خلال اجتماعها المنعقد برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، تجديد قيد 12 محامياً ممن انتهت صلاحية قيدهم لفترة تجاوزت الشهرين، كما وافقت على نقل 3 محامين إلى جدول غير المشتغلين، وتجديد تسجيل مندوبين اثنين لمكاتب محاماة لمتابعة الإجراءات الإدارية والقانونية.
​وفيما يخصّ المسار المهني للكوادر القانونية، تعاملت اللجنة مع 7 طلبات متنوعة تهدف في مجملها إلى تيسير المتطلبات الإجرائية وتعزيز كفاءة الآليات التنظيمية لأداء أعمال المحامين، بما يواكب التطورات القضائية المتسارعة التي تشهدها إمارة أبوظبي، ويحقق انسيابية الممارسة القانونية وتوفير المقومات الداعمة لتمكين الكوادر الوطنية في العمل القانوني.

3 شكاوى
​في جانب الرقابة والجودة، اطّلعت اللجنة على 3 شكاوى ضد محامين، واتخذت بشأنها القرارات التي تضمن الالتزام بمعايير مزاولة المهنة، بما يكفل صون حقوق الأطراف المرتبطة بالدعاوى القضائية وحماية موقفهم القانوني وفق التشريعات والقوانين السارية.

أبوظبي
القضاء
يوسف سعيد العبري
أكاديمية أبوظبي القضائية
دائرة القضاء
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©