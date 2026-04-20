عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية فنلندا يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي إلينا فالتونين، وزيرة الخارجية في جمهورية فنلندا، تطورات الأوضاع في المنطقة في أعقاب الاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة والإرهابية التي استهدفت دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة والصديقة.

وناقش الجانبان التطورات الراهنة المتصلة بإعلان فخامة دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأميركية، وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران مؤخراً لمدة أسبوعين إلى جانب سبل تعزيز جهود المجتمع الدولي لإرساء الأمن والسلام المستدام في المنطقة.

كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي إلينا فالتونين، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين.