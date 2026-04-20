الإثنين 20 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية فنلندا يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

20 ابريل 2026 21:36

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي إلينا فالتونين، وزيرة الخارجية في جمهورية فنلندا، تطورات الأوضاع في المنطقة في أعقاب الاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة والإرهابية التي استهدفت دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة والصديقة.
وناقش الجانبان التطورات الراهنة المتصلة بإعلان فخامة دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأميركية، وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران مؤخراً لمدة أسبوعين إلى جانب سبل تعزيز جهود المجتمع الدولي لإرساء الأمن والسلام المستدام في المنطقة.
كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي إلينا فالتونين، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية كندا يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية
عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية بريطانيا يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة
المصدر: وام
آخر الأخبار
تفكيك تنظيم إرهابي خطط لزعزعة أمن الدولة واستقرارها
علوم الدار
تفكيك تنظيم إرهابي خطط لزعزعة أمن الدولة واستقرارها
اليوم 17:09
جانب من فعاليات المهرجان (تصوير علي عبيدو)
اقتصاد
«معاً»: «مهرجان أبوظبي لريادة الأعمال» منصة متكاملة لدعم وتطوير القطاع
اليوم 23:43
تعاون بين مؤسسة سعود بن صقر ومصرف رويا لدعم مجتمع الأعمال برأس الخيمة
اقتصاد
تعاون بين مؤسسة سعود بن صقر ومصرف رويا لدعم مجتمع الأعمال برأس الخيمة
اليوم 23:32
«تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي» تسلط الضوء على التمويل المستدام
اقتصاد
الإمارات ترسخ نموذجاً استباقياً في الاستجابة الاقتصادية للمتغيرات وتعزيز الثقة
اليوم 23:20
مذكرة تفاهم بين «مطار الشارقة» و«الهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ»
اقتصاد
مذكرة تفاهم بين «مطار الشارقة» و«الهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ»
اليوم 23:18
