البحرين تدين المخطط الإرهابي والتخريبي الهادف لزعزعة الأمن والاستقرار في الإمارات

شعار وزارة الخارجية البحرينية
20 ابريل 2026 21:58

أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للمخطط الإرهابي والتخريبي الآثم الذي استهدف زعزعة الأمن والاستقرار في دولة الإمارات العربية المتحدة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم المجتمعي، مثمنةً كفاءة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الإماراتية ويقظتها في تفكيك هذا التنظيم الإرهابي المرتبط بإيران، والقبض على عناصره، وإحباط مخططاته الإجرامية.

وأكدت وزارة الخارجية بمملكة البحرين، في بيان بثته وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا) مساء اليوم الاثنين، تضامن البحرين الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها وتأييدها التام لما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وحفظ أمنها واستقرارها في مواجهة الإرهاب والتطرف والتدخلات الخارجية، انطلاقًا من الروابط الأخوية الراسخة التي تجمع بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، متمنيةً لدولة الإمارات وشعبها الشقيق دوام الأمن والاستقرار والازدهار.

المصدر: وام
البحرين
الإمارات
مخطط إرهابي
زعزعة الأمن
زعزعة الاستقرار
