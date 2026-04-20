الإثنين 20 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
علوم الدار

الكويت تشيد بكفاءة الأجهزة الأمنية بالإمارات في القبض على عناصر تنظيم إرهابي

شعار وزارة الخارجية الكويتية
20 ابريل 2026 22:12

أشادت دولة الكويت بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية في دولة الإمارات في تفكيك تنظيم إرهابي والقبض على عناصره الذين تورطوا في أنشطة تهدف إلى المساس بالوحدة الوطنية وزعزعة الاستقرار بما في ذلك التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية وتخريبية والتواصل مع جهات خارجية في انتهاك جسيم لسيادة الدولة وأمنها.

وجددت وزارة الخارجية بدولة الكويت، في بيان اليوم الاثنين، بثته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، رفض دولة الكويت التام لأشكال الإرهاب والتطرف كافة وإدانتها لكل من يقف وراءه أو يدعمه، مؤكدة تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها للإجراءات كافة التي تتخذها لحفظ أمنها واستقرارها وصون سيادتها.

المصدر: وام
الكويت
الإمارات
تنظيم إرهابي
زعزعة الاستقرار
زعزعة الأمن
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©