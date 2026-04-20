الأردن يدين المخطط الإرهابي الهادف للمساس بأمن الإمارات واستقرارها

أدانت المملكة الأردنية الهاشمية المخطط الإرهابي الذي استهدف المساس بالوحدة الوطنية والاستقرار في دولة الإمارات العربية المتحدة.

‏وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، في بيان بثته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، رفض الأردن واستنكاره هذا المخطط وتضامنه المطلق مع الإمارات العربية المتحدة ووقوفه معها، ودعمه كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها، مشددة على رفض الأردن جميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.