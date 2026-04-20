الشيوخ يعزون في وفاة شمسة بنت سعيد الكتبي

رأس الخيمة (وام)



تقبل الشيخ محمد بن صقر القاسمي، والفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي، والشيخ سلطان بن سالم بن محمد القاسمي، أمس، التعازي في وفاة المغفور لها الشيخة شمسة بنت سعيد بن سلطان الجراح الكتبي، أرملة المغفور له الشيخ سالم بن محمد القاسمي.





وقدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار في أم القيوين، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية في أم القيوين، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة البلدية في أم القيوين، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة الرقابة المالية في أم القيوين، والشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، والشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي، أمس، التعازي بوفاة الشيخة شمسة بنت سعيد بن سلطان الجراح الكتبي، أرملة المغفور له الشيخ سالم بن محمد القاسمي.