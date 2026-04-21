الثلاثاء 21 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
رئيس البرلمان العربي يدين ويستنكر المخطط الإرهابي الذي استهدف أمن واستقرار الإمارات

21 ابريل 2026 10:23

أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي واستنكر بشدة المخطط الإرهابي الذي كان يستهدف المساس بأمن واستقرار دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيدًا بيقظة وجهود الأجهزة الأمنية بدولة الإمارات والتي أحبطت هذا المخطط وأوقفت العناصر المتورطة فيه.

وشدد اليماحي، في بيان له اليوم، على تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، مؤكدًا دعمها في مواجهة أي تهديدات تمس سيادتها وسلامة أراضيها وشعبها والمقيمين على أراضيها.

وأكد الموقف الثابت للبرلمان العربي في رفض كافة أشكال التطرف والإرهاب خاصة التي تستهدف أمن واستقرار الدول العربية، مشددًا على ضرورة توحيد الجهود العربية والدولية في التصدي لتلك الظاهرة.

المصدر: وام
