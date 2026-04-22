منصة "51Talk" تدعم توجه وزارة التربية والتعليم في الإمارات للتحول إلى تدريس العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية

22 ابريل 2026 08:26

في إطار توجيهات وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة لاعتماد اللغة الإنجليزية لتدريس مادتي العلوم والرياضيات ابتداءً من الصف التاسع، بدءاً من العام الدراسي 2026–2027، يشهد القطاع التعليمي تحركات مكثفة للاستعداد لهذا التحول. وفي هذا السياق، تعمل منصة 51Talk على مواءمة برامجها لدعم الطلاب في التكيف مع هذا التوجه الأكاديمي الجديد.

ويمثل هذا القرار تحولاً استراتيجياً يتطلب من الطلاب، خاصة المنتقلين من نظام التعليم باللغة العربية، الإلمام بالمصطلحات العلمية والتقنية المتقدمة. ويؤكد الخبراء أن الاستعداد المبكر في الصفوف من الخامس إلى الثامن يعد أمراً حيوياً لتجنب الصعوبات التي قد تنجم عن محاولة استيعاب المحتوى العلمي المعقد بلغة جديدة في آن واحد.

وقد كشفت 51Talk عن انضمام أكثر من 4,000 طالب في دولة الإمارات إلى منصتها، تتراوح أعمارهم بين 4 و14 عاماً. وتعتمد المنصة على تقديم دروس مباشرة (واحد لواحد) مع معلمين معتمدين دولياً، مع التركيز على مناهج تتماشى مع الإطار الأوروبي المرجعي الموحد للغات (CEFR). ويمكن لأولياء الأمور الآن الحصول على حصة تجريبية مجانية واستشارة تعليمية عبر الرابط https://wap.51talk.com/landing/pr_apr_uae_00019.html
يتجاوز دور المنصة مجرد التلقين، حيث تهدف إلى تعزيز ثقة الطالب عبر تفاعل مباشر ومحتوى تعليمي محفز يساعده على استيعاب المصطلحات الفنية بسلاسة. وبالتوازي مع التفوق الأكاديمي، تواصل 51Talk دعم المواهب الإماراتية عالمياً؛ حيث مثّل أحد طلابها من أبوظبي الدولة في مؤتمر المناخ COP30 في البرازيل، ومن المقرر اختيار طالب آخر للمشاركة في رحلة تعليمية دولية إلى بكين هذا العام.

ومع اقتراب موعد تطبيق القرار الوزاري، يتزايد الوعي بضرورة اتباع نهج تعليمي استباقي، حيث يرى التربويون أن التأسيس اللغوي المتين هو الركيزة الأساسية لضمان تفوق الطلاب في المواد العلمية باللغة الإنجليزية.

 

