محمد بن راشد: ملتزمون بأجندتنا.. والقادم سيكون أكبر وأجمل

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس":"ضمن برنامجنا لجعل دبي أفضل مدينة للعيش في العالم بحلول 2040 ..اعتمدنا قبل فترة خطة دبي لتطوير الشواطئ بقيمة 3 مليارات درهم بهدف زيادة استيعاب شواطئ دبي للسياح والزائرين بنسبة 170% وبدأ العمل .. ولم تتوقف فرق العمل عن الإنجاز ولم يحدث أي تباطؤ ولن يحدث".

وقال سموه: "تفقدت أحد مشاريع الاستراتيجية وهو "مشروع شاطىء الممزر" الذي أوشك على الانتهاء ليكون أجمل وجهة شاطئية للعائلات في دبي قادر على استيعاب 7 ملايين زائر سنوياً وعلى مساحة 4 ملايين قدم مربع".

وأكد سموه:" المشاريع مستمرة .. العمل لن يتوقف .. الوتيرة ستكون مضاعفة .. لدينا أجندة تنموية .. ونحن ملتزمون بأجندتنا. والقادم سيكون أكبر وأجمل بإذن الله".

— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 21, 2026