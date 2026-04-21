الأربعاء 22 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«ياس كلينك» تتولى مهام إدارة وتشغيل مستشفى الشيخ خليفة في الفجيرة

تعزيز دور المستشفى كمزوّد رعاية صحية ذي أهمية وطنية (من المصدر)
22 ابريل 2026 02:20

الفجيرة (وام)

أعلنت مجموعة «ياس كلينك» تولّيها مهام إدارة وتشغيل مستشفى الشيخ خليفة في إمارة الفجيرة، في خطوة تعكس مستوى الثقة المؤسسية بقدراتها التشغيلية والسريرية، وتعزّز من دور المستشفى كمزوّد رعاية صحية من المستويين الثالث والرابع ذي أهمية وطنية.
ويقع المستشفى على مساحة تبلغ 89 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية حالية تصل إلى 222 سريراً، مع إمكانية التوسع إلى أكثر من 357 سريراً، بما يواكب النمو المتزايد في الطلب على الخدمات الصحية.
وأكد مبشر مقبول، المدير التنفيذي بالإنابة في مستشفى ياس كلينك - مدينة خليفة، أن تولّي إدارة مستشفى الشيخ خليفة في الفجيرة يمثل مصدر اعتزاز للمجموعة، باعتباره صرحاً صحياً يعكس رؤية دولة الإمارات في تقديم رعاية صحية عالمية المستوى، مشيراً إلى أن هذه المسؤولية تشكّل فرصة لتعزيز منظومة خدمات صحية متكاملة تجمع بين البعد الإنساني والتقنيات الطبية المتقدمة، بما يخدم المرضى وعائلاتهم.
من جانبها، أوضحت الدكتورة ميسون بن كرم، الرئيس التنفيذي الطبي في ياس كلينك - مدينة خليفة، أن المجموعة تواصل جهودها للارتقاء بجودة الخدمات الصحية من خلال التميّز السريري، وتعزيز الخبرات التخصّصية المتقدمة، والتكامل الفاعل للتقنيات الطبية الحديثة.
وأشارت إلى أن تولّي إدارة وتشغيل مستشفى الشيخ خليفة في الفجيرة، يشكّل خطوة استراتيجية تسهم في تعزيز إدارة الأمراض، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات التخصصية الدقيقة.

آخر الأخبار
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©