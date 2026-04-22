"التعاون الإسلامي" تدين بشدة المخطط الإرهابي الذي استهدف أمن واستقرار الإمارات

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها واستنكاراها الشديدين للمخطط الإرهابي الذي كان يستهدف المساس بالوحدة الوطنية والاستقرار في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي تم إحباطه بفضل يقظة الأجهزة الأمنية الإماراتية.

وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في بيان تضامنها التام مع دولة الإمارات، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها، وحماية أراضيها من أي تهديدات.

وجددت الأمانة العامة موقفها الثابت الرافض لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، أو التحريض عليها أياً كانت دوافعها ومبرراتها.