شرطة دبي تؤكد دور البيانات الذكية في تطوير العمل

شرطة دبي تؤكد دور البيانات الذكية في تطوير العمل
2 مايو 2026 16:30

أكد اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي في شرطة دبي أهمية دور البيانات الذكية والتحليلات المتقدمة في تطوير العمل الشرطي منوها في هذا الصدد إلى انخفاض البلاغات الجنائية والمقلقة خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

 

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية للربع الأول من العام الجاري، بحضور عدد من القيادات الأمنية، حيث اطّلع الحضور على مؤشرات الأداء وتحليل البلاغات والوضع الأمني العام في الإمارة.

 

وأوضح أن شرطة دبي أولت جرائم الاحتيال والجرائم الإلكترونية اهتماماً كبيراً، عبر تكثيف الجهود الوقائية والتوعوية وتطوير آليات الرصد والتحليل وتعزيز أنظمة الأمن السيبراني، بما يسهم في حماية المجتمع ومكتسباته المالية والرقمية.

 

وأشار إلى أن المبادرات النوعية، ومنها البرامج التوعوية ومبادرة "الصلح خير" والعمليات الميدانية المكثفة، أسهمت في الحد من الجريمة وتعزيز الاستجابة الأمنية، إلى جانب تسوية عدد من النزاعات ورفع مستوى الوعي القانوني.

 

وشدد على أهمية التحليل المستمر لأنماط الجرائم التقليدية والإلكترونية واستخلاص مؤشرات تدعم اتخاذ القرار الأمني.

المصدر: وام
شرطة دبي
