حمدان بن محمد يحتفي بشجرة «الشُّعلة» ويوجّه بتكثيف زراعتها في الشوارع والمنازل والحدائق العامة بدبي

2 مايو 2026 16:46

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، اليوم، مقطع فيديو يحتفي بشجرة «الشُّعلة» المعروفة بأغصانها العريضة وأوراقها الخضراء وأزهارها البرتقالية، والتي تُزهر عادةً في شهر مايو من كل عام لتتزيّن بها مدينة دبي حتى نهاية شهر يوليو.

وقال سموّه: «في دبي تُزهر شجرة الشُّعلة في الصيف لتتجدد بها الحياة في بيوتنا ومجالسنا وشوارعنا وحدائقنا.. وتُزهر معها مدينةٌ لا تعرف إلا الحياة والجمال».

وخلال لقائه مع أعضاء فريق عمل من بلدية دبي ومؤسسة دبي للمستقبل، وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بتكثيف زراعة شجرة الشُّعلة في الشوارع والمنازل والمساحات الترفيهية والحدائق العامة بدبي، مع توفير الشتلات وتوزيعها على الراغبين بزراعتها في منازلهم أو مزارعهم.

وتتميز شجرة الشُّعلة بسرعة نموها في سنواتها الأولى، وتكوّن مظلّة واسعة وجميلة بشكل طبيعي، دون الحاجة إلى عناية مكثّفة، حيث يصل عرض مظلّتها إلى نحو 15 متراً، ما يوفّر ظلاً واسعاً، ويسهم في خفّض حرارة الأرض أسفلها بنحو 5 درجات.

وتتحمّل شجرة الشّعلة الأجواء الرطبة والحارة، ما يجعلها خياراً مثالياً للمساحات الخضراء في دبي، ويمكن زراعتها في تربة رملية أو طينية جيدة التصريف، بما يوفّر بيئة ملائمة لنموها. ويصل عمر هذه الشجرة إلى نحو 60 عاماً، وتحتاج إلى ما يقارب 10 سنوات لبلوغ مرحلة النضج الكامل، بارتفاع قد يصل إلى 12 متراً.

المصدر: وام
