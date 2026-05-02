أبوظبي تطلق حملة عالمية للتوعية بالتوحد

تحت رعاية الشيخة موزة بنت سهيل، أعلنت اللجنة التنفيذية للمؤتمر الدولي للتوحد إطلاق حملة توعوية عالمية، تحت شعار «ابتسم… فابتسامتك تكفي لإسعادهم»، وذلك في ختام أعمال المؤتمر الدولي الرابع للتوحد 2026.

وتعتمد الحملة على إشراك الأشخاص من ذوي اضطراب طيف التوحد كسفراء رئيسيين، ينقلون تجاربهم وقصصهم الملهمة، في نموذج يعزز التمكين ويقرّب المجتمع من فهم قدراتهم وإمكاناتهم الحقيقية، إلى جانب إطلاق منصة رقمية تتيح للأفراد والمؤسسات الانضمام والمشاركة الفاعلة في نشر الرسالة على نطاق واسع. وتنطلق الحملة من رسالة إنسانية مفادها أن القبول يبدأ بابتسامة، لتتحول إلى حركة مجتمعية عالمية تسعى إلى تعزيز الوعي باضطراب طيف التوحد، وترسيخ قيم التفاعل الإيجابي والاحتواء، وبناء مجتمع أكثر فهماً وشمولاً.

تتضمن الحملة سلسلة من المبادرات والأنشطة التفاعلية، تشمل زيارات ميدانية للمدارس والجامعات، والمؤسسات الحكومية والخاصة، والمشاركة في الفعاليات والأنشطة المجتمعية على مستوى الدولة، وإنتاج محتوى توعوي رقمي، وإطلاق منصة «أصوات التوحد»، إلى جانب برامج تدريبية وجلسات دعم، بما يسهم في بناء شبكة مجتمعية مستدامة من الداعمين وسفراء التغيير.

الحملة تعد خطوة نوعية تنطلق من أبوظبي، عاصمة التمكين، نحو العالم، تمهيداً لتوسّعها عالمياً مع انطلاقتها الكبرى في عام 2027، بالتزامن مع التحضيرات للدورة القادمة من المؤتمر.

وتجسد مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد في تمكين أصحاب الهمم، وتعكس توجهاً استراتيجياً نحو تحويل المبادرات التوعوية إلى برامج مستدامة ذات أثر ممتد محلياً ودولياً، عبر ترجمة مخرجات المؤتمرات العلمية إلى مبادرات مجتمعية فاعلة تُلامس حياة الأفراد والأسر حول العالم.

وأكد عبد الله عبد العالي الحميدان، الأمين العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم، أن الحملة تمثل ترجمة حقيقية لرسالة تحويل الوعي إلى سلوك يومي بسيط لكنه عميق الأثر، يعزز القبول ويقرّب المسافات بين أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن إشراك الأشخاص من ذوي التوحد كسفراء للحملة يعكس نهجاً متقدماً في التوعية قائماً على تمكينهم من نقل تجاربهم الحقيقية، بما يعزز فهم المجتمع لقدراتهم، ويدعم اندماجهم بشكل أوسع.

ووجهت أمينة الهيدان، الرئيس التنفيذي للمؤتمر الدولي للتوحد، الشكر إلى الشيخة موزة بنت سهيل، الرئيس الفخري للحملة، على تفضلها برعايتها، وأكدت أن المبادرة تمثل أحد أبرز المخرجات المجتمعية للمؤتمر، مشيرة إلى أن الابتسامة ليست مجرد رمز، بل لغة إنسانية عالمية تعزز القبول، وتكسر الحواجز، وتفتح آفاق التواصل والتفاهم بين مختلف فئات المجتمع.

وأضافت أن فكرة الحملة انطلقت منذ الدورة الثالثة للمؤتمر في عام 2025، حيث تم اختيار صاحب الهمة محمود حجازي من ذوي اضطراب طيف التوحد ليكون أحد وجوهها، في نموذج يعزز التمكين، ويدعم مفاهيم المناصرة الذاتية من خلال تمكينهم من التعبير عن احتياجاتهم والدفاع عن حقوقهم بأنفسهم، بإطلاق مبادرة إنسانية بسيطة تمثلت في نشر الابتسامة وتوزيع الرسائل الإيجابية بروحه المشرقة، فيما استمر هذا النهج في نسخة عام 2026 من خلال مشاركة الشباب الإماراتيين أحمد الهاشمي وأحمد الملا، ويوسف الملا، والطفل زايد الزعابي، والطفلة دانة زهير في تجسيد حي لرسالة الحملة القائمة على التفاعل الإنساني المباشر مع المجتمع.

وأكدت الدكتورة عوشة المهيري، مديرة مركز موزة بنت سهيل، أن الحملة تمثل نموذجاً متقدماً للتكامل بين التوعية المجتمعية والممارسات التخصصية، مشيرة إلى أن بناء الوعي بالتوحد لم يعد خياراً، بل ضرورة إنسانية وتنموية تتطلب تضافر الجهود على مستوى الأفراد والمؤسسات.

وأضافت أن المبادرة تنطلق من أبوظبي برسالة عالمية تؤكد أن تمكين الأشخاص من ذوي التوحد يبدأ بالفهم الحقيقي لاحتياجاتهم، وخلق بيئات داعمة تعزز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع، لافتةً إلى أن الحملة تسهم في ترسيخ ثقافة القبول، وتمكين الأسر، وتعزيز جودة الحياة بأساليب مبتكرة ومستدامة.

وتدعو حملة «ابتسم… فابتسامتك تكفي لإسعادهم» شرائح المجتمع كافة، من أفراد ومؤسسات، ومن مختلف الأعمار والفئات والتخصصات، إلى الانضمام لهذه المبادرة الإنسانية العالمية، والمساهمة في نشر رسالتها، والمشاركة في رسم الابتسامة على وجوه الأشخاص من ذوي التوحد وأسرهم.

وتنسجم الحملة مع توجهات دولة الإمارات في «عام الأسرة 2026»، من خلال التأكيد على دور الأسرة كشريك أساسي في دعم وتمكين الأفراد من ذوي اضطراب طيف التوحد، وتعزيز بيئة مجتمعية أكثر شمولاً واستدامة.

ويُذكر أن الإحصائيات العالمية تشير إلى أن واحداً من كل 36 طفلاً، يتم تشخيصه باضطراب طيف التوحد، فيما يعيش أكثر من 270 مليون شخص حول العالم مع هذا الاضطراب.