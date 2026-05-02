«جمعية الصحفيين»: الإعلام شريك أساسي في حماية الأمن الوطني

3 مايو 2026 01:28

دبي (الاتحاد)

أكدت جمعية الصحفيين الإماراتية أن الإعلام الحر والمسؤول يمثل خط الدفاع الأول عن الوعي الوطني، وشريك أساسي في حماية الأمن الوطني واستقرار المجتمعات.
وقالت بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف الثالث من مايو من كل عام: «في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة، وعلى رأسها السياسات العدوانية التي تنتهجها إيران تجاه دول الخليج، تشدد الجمعية على أن دور الإعلام لا يقتصر على نقل الخبر، بل يمتد إلى كشف الحقائق، والتصدي لحملات التضليل، وتعزيز وعي الجمهور بحجم التهديدات التي تستهدف أمن الدول وسيادتها».
ونوهت الجمعية إلى أن حرية الصحافة تقترن بالمسؤولية الوطنية والالتزام بالمعايير المهنية، بما يحفظ استقرار المجتمع ويعزز تماسكه، ويمنع استغلال المنصات الإعلامية في بث الفوضى أو ترويج الأجندات المعادية.
كما جددت الجمعية دعمها لكل جهد إعلامي مهني يسهم في حماية السردية الوطنية، والدفاع عن مصالح الدولة، وترسيخ وحدة الصف الخليجي في مواجهة التحديات المشتركة، مشيرة إلى أن الإعلام الواعي ليس محايداً أمام التهديدات، بل يقف في صف الحقيقة، ويؤدي دوره في صون الأمن الوطني وتعزيز الاستقرار.

