محمد بن راشد يدشن أعمال الخط الأزرق لمترو دبي

محمد بن راشد: دبي المدينة الأكثر استعداداً للمستقبل في العالم
3 مايو 2026 12:52

دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أعمال الحفر في أنفاق الخط الأزرق لمترو دبي.

وأكد سموه أن المشاريع الكبرى لإعادة تشكيل دبي الجديدة مستمرة. وأن دبي المدينة الأكثر استعدادًا للمستقبل في العالم.
وقال سموه عبر منصة "إكس":"خلال تدشين أعمال الخط الأزرق لمترو دبي .. 30 كم .. نصفها تحت الأرض .. 14 محطة أيقونية تخدم مليون شخص وتقلل الازدحام بنسبة 20% في دبي بإذن الله . 10 آلاف موظف ومهندس يسابقون الزمن وميزانية 20 مليار درهم لإطلاق هذا الخط بحلول 9-9-2029 بالإضافة لـ 34 ملياراً أخرى للخط الذهبي. ليكتمل أحدث وأجمل مترو في العالم".
وأضاف سموه:"مشاريعنا الكبرى لاعادة تشكيل دبي الجديدة مستمرة .. مطارنا العالمي الجديد.. خطوط النقل المستقبلية .. المركز المالي الدولي بحلة جديدة .. البنية الرقمية والخدمات الحكومية بتقنيات الذكاء الاصطناعي ذاتي القيادة .. والكثير من المشاريع التي سنطلقها خلال الأشهر القادمة".
وأكد سموه:"نحن المدينة الأكثر استعدادًا للمستقبل في العالم. من يراهن على دبي .. يراهن على المستقبل".

