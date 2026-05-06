نائب حاكم أم القيوين: القوات المسلحة ركيزة الاستقرار والحارس الأمين لمسيرة التنمية

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، أن ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية في السادس من مايو من عام 1976، مناسبة وطنية تبعث على الفخر والاعتزاز لأبناء الإمارات بما تحقق من إنجازات في جميع المجالات.

وقال سموه: «إن القوات المسلحة الإماراتية، أثبتت أنها ركيزة الاستقرار، والحارس الأمين لمسيرة التنمية الشاملة».

وأضاف سموه: «إن القوات المسلحة الإماراتية، أثبتت منذ تأسيسها، قدرتها على تحقيق الاستقرار الوطني والجاهزية المستمرة للدفاع عن سيادة البلاد ومصالحها».