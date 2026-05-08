منصور بن زايد يزور معرض «ساها إكسبو للصناعات الدفاعية 2026» في إطار زيارة عمل يقوم بها لتركيا

زار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، معرض «ساها إكسبو 2026» الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء، الذي يُقام في مركز إسطنبول للمعارض بالجمهورية التركية، وذلك في إطار زيارة عمل يقوم بها سموه إلى تركيا.

وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «خلال زيارتنا معرض «ساها إكسبو 2026» اطلعنا على أحدث ما يشهده قطاع الصناعات الدفاعية والطيران والفضاء من تطورات وتقنيات متقدمة».

وأضاف سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان «المعارض الدولية المتخصصة تمثل منصات مهمة لتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات واستشراف مستقبل الصناعات الدفاعية والتكنولوجية على المستوى العالمي».

واطلع سموه، خلال جولته في أجنحة المعرض، على أحدث ما تعرضه الشركات المشاركة من تقنيات ومنظومات دفاعية متطورة.

واستمع إلى شرح حول أبرز الابتكارات والحلول المتقدمة في مجالات الأنظمة غير المأهولة، والذكاء الاصطناعي، والتصنيع الدفاعي، ودورها في دعم منظومة الأمن والدفاع وتعزيز الجاهزية لمواكبة التطورات المتسارعة في هذا القطاع الحيوي.

وأكد سموه أن المعارض الدولية المتخصصة تمثل منصات مهمة لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة وعرض أحدث ما توصلت إليه الصناعات الدفاعية والتقنيات المتقدمة عالمياً، مشيراً إلى المشاركة الفاعلة لدولة الإمارات التي تجسد رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز الشراكات وبناء منظومة دفاعية متقدمة تقوم على الابتكار ونقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا.

وأشاد سموه بحجم المشاركات ومستوى تنظيم المعرض.

يشهد المعرض مشاركة واسعة لجناح دولة الإمارات الذي يضم عدداً من الشركات الوطنية الرائدة التي تستعرض أحدث التقنيات والمنظومات الدفاعية المتقدمة في مجالات متعددة، بما يجسد مستوى التطور الذي حققته الصناعات الدفاعية الإماراتية.

يُعد معرض «ساها إكسبو» من أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في قطاع الصناعات الدفاعية والطيران والفضاء ويشكل منصة دولية تجمع كبرى الشركات المصنعة، وصناع القرار، والخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب تنظيم مؤتمرات وجلسات حوارية تستعرض أحدث التوجهات العالمية في مجالات الدفاع والتقنيات المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، والتصنيع العسكري المتقدم ويوفر الحدث منصة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتبادل الخبرات.

رافق سموه، خلال الزيارة، عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.