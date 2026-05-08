علوم الدار

تعزيز الإجراءات الاحترازية في الظفرة مع بدء موسم الرعي

البلدية تدعم جهودها باستخدام البوابات الإلكترونية الذكية (من المصدر)
9 مايو 2026 01:21

الظفرة (الاتحاد)

مع دخول موسم الرعي في منطقة الظفرة تكثّف بلدية الظفرة جهودها الميدانية والإجراءات الاحترازية الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية للحد من مخاطر عبور الحيوانات السائبة على الطرق الخارجية، حيث عزّزت البلدية من عدد الدوريات اليومية المختصّة بفحص وصيانة ومتابعة البوابات الذكية المانعة لعبور الجمال، والتأكد من جاهزيتها وإغلاقها بالشكل الصحيح، بما يضمن كفاءة عملها واستمرارية أدائها، مما يسهم في تقليل احتمالية خروج الحيوانات للمحافظة على سلامة مستخدمي الطرق.
وتواصل البلدية دعم هذه الجهود باستخدام البوابات الإلكترونية الذكية المانعة لعبور الجمال، والتي تتميّز بأنظمة استشعار تتيح الفتح والإغلاق التلقائي، ما يعزّز من مستوى الأمان والانسيابية، خاصة خلال موسم الرعي الذي يشهد كثافة في تنقل الحيوانات.
وقد شاركت البلدية في اللقاءات التوعوية التي نظمتها هيئة البيئة أبوظبي بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على مستوى المنطقة، بهدف توعية مربي الإبل بإجراءات تنظيم الرعي والمحافظة على المراعي الطبيعية واستدامتها.
وتؤكد بلدية منطقة الظفرة التزامها بتطبيق أعلى معايير السلامة، من خلال إجراءات استباقية ومتكاملة تواكب طبيعة الموسم، وتسهم في حماية الأرواح والممتلكات، وتعزيز سلامة مرتادي الطرق في المنطقة.

