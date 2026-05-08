السبت 9 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الصحة» تؤكد على إجراءات الجاهزية الصحية لحجاج الدولة موسم 2026

أهمية الحصول على التطعيم قبل السفر لأداء المناسك (أرشيفية)
9 مايو 2026 01:21

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات: أهمية حماية حرية الملاحة والممرات المائية الدولية
إدانات عربية للاعتداءات الإيرانية السافرة على الإمارات

أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أهمية الاستعداد الصحي واتباع التدابير الوقائية لحجاج دولة الإمارات العربية المتحدة استعداداً لموسم الحج 2026.
وأوضحت الوزارة أهمية الجاهزية الصحية المبكرة لدعم الحجاج في أداء المناسك براحة ووفق الإرشادات الصحية المعتمدة، من خلال الالتزام بالتدابير الوقائية، والحصول على اللقاحات المطلوبة، واتباع الإرشادات الطبية قبل السفر وأثناءه.
وأكد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن دولة الإمارات تتبنى رؤية استباقية لبناء نموذج متقدم للرعاية الصحية الوقائية يتجاوز حدود تقديم الخدمة إلى تعزيز الجاهزية ورفع مستوى الوعي لدعم اتخاذ القرارات الصحية السليمة.
وأشار معاليه إلى أن التعاون بين الجهات الوطنية يسهم في رفع كفاءة الاستجابة وتكامل الأدوار، بما يساعد على توفير أفضل بيئة صحية لحجاج الدولة، مؤكداً أن هذه الجهود تعزز مكانة دولة الإمارات في تطوير برامج صحية مؤثرة واستشرافية تستند إلى التخطيط المبكر والجاهزية المستدامة. 
وشددت الوزارة على أهمية الحصول على اللقاحات الإلزامية قبل السفر، وفي مقدمتها لقاح الحمى الشوكية، إضافة إلى اللقاحات الموصى بها وفق الإرشادات الطبية المعتمدة، بما يسهم في الحد من المخاطر المرتبطة بالأمراض المعدية ويدعم رحلة حج أكثر راحة.
ودعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية الحجاج إلى مراجعة المراكز الصحية بوقت كافٍ لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، والتأكد من القدرة الصحية على أداء المناسك، خصوصاً لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والنساء الحوامل.
وحثت الحجاج على الالتزام بالتدابير الوقائية أثناء أداء المناسك، بما يشمل المحافظة على النظافة الشخصية، وارتداء الكمامة في أماكن الازدحام، وشرب كميات كافية من السوائل، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس للحد من خطر الإجهاد الحراري.
ونصحت أصحاب الأمراض المزمنة، باصطحاب الأدوية الكافية والتقارير الطبية، والالتزام بالخطة العلاجية بما يسهم في تعزيز صحتهم ورفاههم طوال الرحلة.

أحمد الصايغ
الإمارات
وزارة الصحة
وزارة الصحة ووقاية المجتمع
الحجاج
حجاج بيت الله الحرام
حجاج بيت الله
حجاج الإمارات
الحج
موسم الحج
الرعاية الصحية
آخر الأخبار
حاملة الطائرات «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش» المشاركة بفرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية (من المصدر)
الأخبار العالمية
مواجهة مسلحة بين الجيش الأميركي وإيران في مضيق هرمز
9 مايو 2026
سفن وقوارب صيد في مضيق هرمز قبالة سواحل عُمان (رويترز)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: اعتداءات إيران انتهاك للقوانين الدولية والمواثيق الأممية
9 مايو 2026
تصاعد الدخان جراء قصف إسرئيلي على جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
لبنان: متمسكون بوقف إطلاق النار للانطلاق بمفاوضات مع إسرائيل
9 مايو 2026
مقر وزارة الخارجية الصينية - أرشيفية
الأخبار العالمية
بكين تعلن وقوع هجوم على ناقلة نفط صينية في مضيق هرمز
9 مايو 2026
فلسطينيون يحتشدون للحصول على طعام من مطبخ خيري في مخيم النصيرات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ«الاتحاد»: غزة تعاني انهياراً شاملاً في مقومات الحياة الأساسية
9 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©