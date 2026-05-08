«أبوظبي للبنية التحتية» ترسم ملامح مدن المستقبل بشراكات ذكية ومشاريع مستدامة

هالة الخياط (أبوظبي)

أكد معالي محمد علي الشرفا، رئيس مجلس إدارة مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، رئيس دائرة البلديات والنقل، أن أبوظبي تدير حالياً أكثر من 500 مشروع نشط ضمن محفظة تتجاوز قيمتها 200 مليار درهم، فيما نجحت خلال 2025 في إنجاز 100 مشروع رأسمالي وتسليم أكثر من 15 ألف وحدة سكنية، مع خطط لتطوير أكثر من 40 ألف منزل بحلول 2029.

وقال معاليه إن هذه الأرقام تعكس نهجاً قائماً على الانضباط في التنفيذ وتحويل الخطط العمرانية إلى نتائج ملموسة، ضمن رؤية قيادية تضع الإنسان في صميم التنمية الحضرية.

وجاءت تصريحات معالي الشرفا خلال مؤتمر صحفي نظمه أول من أمس مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية للكشف عن البرنامج الرسمي للنسخة الثانية من قمّة أبوظبي للبنية التحتية «أديس 2026» التي ستنطلق فعالياتها الاثنين المقبل تحت شعار «التطور الحضري: رؤية جديدة للمدن، ومفهوم جديد لحياتنا».

وتهدف القمة التي تستمر لثلاثة أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، إلى تسريع وتيرة التحول نحو مدنٍ أكثر ذكاءً واستدامةً، تضع الإنسان على رأس أولوياتها عبر تلبية كافة احتياجاته وتطلعاته المستقبلية.

وبيّن معالي الشرفا أن قمة أبوظبي للبنية التحتية نجحت خلال فترة قصيرة في ترسيخ مكانتها كمنصة عالمية للحوار والتنفيذ، وأسهمت في تعزيز حضور أبوظبي دولياً باعتبارها مدينة تمتلك القدرة على تنفيذ مشاريع نوعية واسعة النطاق وفق أعلى المعايير، مؤكداً أن قمة أبوظبي للبنية التحتية 2026 ستستعرض نماذج ومشاريع تعكس توجه الإمارة نحو بناء مدن أكثر استدامة وجودة حياة.

وأكد معاليه أن الإمارة تواصل تنفيذ واحدة من أكبر محافظ مشاريع البنية التحتية في العالم، مؤكداً أن التزام أبوظبي بالبناء والتطوير مدعوم برؤية واضحة وشراكات استراتيجية ونتائج مثبتة بالأرقام والإنجازات.

ورداً على «الاتحاد» أكد معالي الشرفا أن أبوظبي تمضي بخطوات متسارعة نحو توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير التخطيط الحضري والمخططات الرئيسية للمدن، بما يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز جودة الحياة.

وأوضح أن الإمارة بدأت بالفعل تطبيق حلول ذكية في عدد من المناطق، تشمل أنظمة الإشارات المرورية، والتكامل بين شبكات النقل، وإدارة المواقف، والمداخل والمخارج، إضافة إلى المباني الذكية، وذلك في مناطق مثل السعديات والحديريات ومناطق أخرى، على أن يتم التوسع تدريجياً لتشمل هذه المشاريع مدينة أبوظبي ثم منطقتي الظفرة والعين.



التزامات استثمارية

وخلال المؤتمر الصحفي، قال المهندس ميسرة محمود سالم عيد، مدير عام مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية: «صُمّمت قمّة أبوظبي للبنية التحتية بهدف واضح يتمثل في تجاوز مرحلة الحوار وتسريع التنفيذ الفعلي. وخلال أقل من عام، أثبتت القمّة قدرتها على تحقيق ذلك. فالمجتمع الدولي اليوم يتابع عن كثب ما تنفذه أبوظبي، ويسعى إلى أن يكون جزءاً منه. وتأتي نسخة هذا العام بحجم أكبر، ونطاق أوسع، وتركيز أوضح، بما سينعكس على مخرجاتها من خلال الإعلان عن اتفاقيات جديدة، والتزامات استثمارية، ومحطات تنفيذية مهمة، سيتم الكشف عن عدد منها للمرة الأولى».

وشارك في المؤتمر الصحفي أول من أمس كل من: بيل أورايغان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «مدن القابضة»، وعادل البريكي، الرئيس التنفيذي لشركة «الدار للمشاريع»، وكارلوس واكيم، الرئيس التنفيذي لشركة «بلووم القابضة»، وعيد العبيدلي، مدير المساطحة والشراكات بين القطاعين العام والخاص في مكتب أبوظبي للاستثمار، بما يعكس اتساع وتكامل منظومة التخطيط والتنفيذ العمراني في الإمارة.



فعاليات القمة

ومن المتوقع أن تجمع قمّة أبوظبي للبنية التحتية 2026 أكثر من 7.000 من المتخصصين وقادة القطاع، وأكثر من 100 متحدث، وما يزيد على 75 جهة عارضة تمثّل مختلف حلقات سلسلة القيمة في قطاع البنية التحتية، بدعم من شبكة واسعة من الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص.

وتأتي القمة في وقت يشرف فيه مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية على محفظة مشاريع رأسمالية تتجاوز قيمتها 200 مليار درهم في مختلف أنحاء الإمارة. ويضم برنامج القمّة نخبة واسعة من القيادات الحكومية والتنفيذية وخبراء القطاع.

وتشمل قائمة المتحدثين الحكوميين معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور عبدالله حميد سيف الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، وعيسى مبارك المزروعي، المدير العام لقطاع تطوير البنية التحتية في دائرة البلديات والنقل، وعبدالله البلوشي، المدير العام لمركز التخطيط العمراني والتراخيص في دائرة البلديات والنقل، والدكتور عبدالله حمد الغفلي، المدير العام بالإنابة لمركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل»، وعادل النعيمي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التعاقدية للمشاريع الرأسمالية في مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، ومحمد الحوسني، المدير التنفيذي لعمليات المشاريع الرأسمالية في المركز.

وتتضمن القمّة جناحاً خاصاً بأبوظبي، يستعرض النهج المتكامل الذي تتبعه الإمارة في التخطيط العمراني والحوكمة، بمشاركة هيئة البيئة - أبوظبي، و«أبوظبي للتنقل»، ودائرة البلديات والنقل، حيث يجمع الجناح الجهات المسؤولة عن تخطيط المدن وإدارة التنقل واستدامة البنية التحتية ضمن مساحة موحدة.