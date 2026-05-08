إدانات عربية للاعتداءات الإيرانية السافرة على الإمارات

عواصم (الاتحاد)

لاقت الاعتداءات الإيرانية السافرة على دولة الإمارات أمس، باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، تنديداً عربياً واسعاً، وسط تأكيدات على دعم كافة الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمُقيمين فيها.

وأعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للاستهداف الإيراني عبر صواريخ وطائرات مسيرة، لمنشآت مدنية واقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة وناقلة تابعة لشركة إماراتية.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية «واس» وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.

ودعت إيران إلى وقف هذه الاعتداءات والالتزام بمبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واحترام مبادئ حسن الجوار.

كما أعربت مملكة البحرين عن إدانتها الشديدة للاعتداءات الآثمة التي شنتها إيران على أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة مما أدى إلى وقوع إصابات، في خرق صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، مستنكرة إصرار إيران على مواصلة اعتداءاتها وتهديداتها لدولة الإمارات.

وطالبت وزارة الخارجية البحرينية في بيان بثته وكالة أنباء البحرين «بنا»، أمس، إيران باحترام سيادة دول المنطقة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ووقف تهديداتها لسلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817.

وأكدت وقوف مملكة البحرين صفاً واحداً مع دولة الإمارات العربية المتحدة في وجه أية اعتداءات إيرانية آثمة، انطلاقاً من العلاقات الأخوية التاريخية المتجذرة، والتزاماً بالمواثيق والعهود التي جمعت بين البلدين الشقيقين على مر التاريخ، واتفاقية الدفاع المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تنص على أن أي اعتداء على دولة عضو هو اعتداء على كافة الدول الأعضاء.

وشددت على تضامن مملكة البحرين مع دولة الإمارات ومساندتها الكاملة لجهودها المشروعة للدفاع عن سيادتها وحماية أمنها واستقرارها ومصالحها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وفي السياق، أكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها أمس، تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها، وعبرت عن تمنيات دولة قطر للمصابين بالشفاء العاجل.

بدورها، أكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية «كونا» أن استمرار هذه الاعتداءات وتكرارها يشكلان انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها وتصعيداً مرفوضاً يقوض جهود خفض التوتر وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها معربة عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

بدوره، اعتبر الأردن أن الاعتداءات الإيرانية على الإمارات، تمثّل انتهاكاً سافراً لسيادة دولة الإمارات وتهديداً لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وخرقاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيانٍ تضامنَ الأردن المطلق مع دولة الإمارات في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، ووقوفَه معها في كلّ ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمُقيمين فيها.

كما أدانت مصر، الاعتداءات الإيرانية، وأكدت بحسب بيان لوزارة الخارجية، أن استمرار الاعتداءات الإيرانية يمثل انتهاكاً لسيادة دولة الإمارات وخرقاً صريحاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن كونه تهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة.

وحذرت مصر من أن استمرار الاعتداءات الإيرانية على الإمارات يمثل تصعيداً مرفوضاً يقوض كافة المساعي الإقليمية والدولية الرامية لخفض التصعيد وإرساء دعائم الاستقرار في المنطقة.

وجددت مصر تضامنها الكامل مع الإمارات ودعمها لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وصون مقدراتها.