علوم الدار

عمران شرف يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع رئيس أرمينيا

عمران شرف لدى لقائه رئيس أرمينيا بحضور عدد من مسؤولي البلدين (وام)
9 مايو 2026 01:20

يريفان (وام)

التقى عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، فخامة فاهاجن خاتشاتوريان، رئيس جمهورية أرمينيا، خلال زيارة عمل إلى أرمينيا، وجرى خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون. 
ونقل عمران شرف تحيات القيادة الرشيدة إلى فخامته، وتمنياتهم لجمهورية أرمينيا وشعبها الصديق بمزيد من التقدم والازدهار. 
من جانبه، حمّل فخامة رئيس جمهورية أرمينيا عمران شرف تحياته إلى القيادة الرشيدة وتمنياته لدولة الإمارات بمزيد من التقدم والنماء. 
وبحث مع فخامة خاتشاتوريان سبل تنمية العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية أرمينيا، وبشكل خاص في مجال العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، مؤكدين أهمية مواصلة تطويرها وتعزيزها. 
وفي هذا الإطار، أكّد فخامة خاتشاتوريان حرص بلاده على تعزيز التعاون مع دولة الإمارات ودفع العلاقات الثنائية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين. 
كما تطرّق الجانبان، خلال اللقاء، إلى تطورات الأوضاع في المنطقة، حيث أعرب فخامة رئيس أرمينيا عن أمله بتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.

