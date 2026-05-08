«تيمس» على أجندة العام الدراسي المقبل.. قياس دولي لأداء طلبة الدولة

دينا جوني (أبوظبي)

أدرجت وزارة التربية والتعليم ضمن التقويم الأكاديمي للعام الدراسي المقبل مشاركتها في الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم «تيمس» (TIMSS)، والتي تنعقد خلال الفترة من 19 إلى 24 مايو 2027، في خطوة تعكس استمرار توجه الدولة نحو قياس جودة مخرجاتها التعليمية وفق مؤشرات دولية دقيقة.

ويُعد اختبار «تيمس» أحد أبرز الأدوات العالمية التي تعتمدها الدول لتقييم كفاءة أنظمتها التعليمية، إذ يوفّر بيانات تفصيلية حول أداء الطلبة في مجالات الرياضيات والعلوم، بما يتيح مقارنة نتائجهم مع نظرائهم على مستوى العالم، ويسهم في دعم اتخاذ قرارات وسياسات تعليمية قائمة على الأدلة، إلى جانب تطوير المناهج والبرامج التربوية.

ويُطبّق «تيمس» كل أربع سنوات على طلبة الصفين الرابع والثامن في عدد كبير من دول العالم، بهدف قياس مستوى التحصيل الدراسي وتحليل العوامل المؤثرة فيه، بما يعزّز فهم الفروق بين الأنظمة التعليمية ويحدد مجالات التحسين.

وتشرف على تنفيذ الدراسة الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي (IEA)، ومقرها في هولندا، وهي هيئة دولية مستقلة تضم ممثلين عن مؤسسات تعليمية ومراكز بحثية وجهات حكومية من مختلف الدول.

وسجّلت دولة الإمارات في دورة «TIMSS 2023» تقدماً ملحوظاً، حيث ارتفع متوسط نتائج الصف الرابع بمقدار 17 نقطة في الرياضيات و22 نقطة في العلوم، فيما تحسّن أداء الصف الثامن بواقع 15 نقطة في الرياضيات و14 نقطة في العلوم، لتتصدّر الدولة الدول العربية المشاركة. كما حافظت مدارس دبي الخاصة على موقعها ضمن أفضل عشر دول عالمياً في هذين المجالين.

وتعكس هذه النتائج فاعلية الجهود الوطنية المستمرة لتطوير المنظومة التعليمية، من خلال تحديث المناهج وفق أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز برامج إعداد المعلمين وتأهيلهم، إلى جانب الاستثمار في بيئات تعليمية محفّزة تنمّي مهارات التفكير النقدي والتحليل العلمي لدى الطلبة.