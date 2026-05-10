أنظمة ذكية للرقابة المرئية على المنشآت الغذائية في أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)



أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أن الأنظمة الذكية للرقابة المرئية باتت تمثل أحد أبرز التحولات التقنية في منظومة الرقابة على المنشآت الغذائية، لما توفره من أدوات متقدمة تسهم في رفع كفاءة التفتيش، وتعزيز مستويات سلامة الغذاء، وحماية صحة المجتمع.

وأوضحت الهيئة أن هذه الأنظمة تعتمد على تقنيات تحليل الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تتيح مراقبة مستمرة على مدار الساعة داخل المنشآت الغذائية، وتحويل المشاهد المرئية إلى بيانات دقيقة قابلة للتحليل الفوري، بما يدعم اتخاذ القرار الرقابي بشكل أسرع وأكثر دقة.

وأشارت الهيئة إلى أن مشروع «الرقابة المرئية في المنشآت الغذائية» يُعد من المبادرات النوعية التي تعكس توجه أبوظبي نحو التحول الرقمي، حيث تقوم الكاميرات الذكية المثبتة في مواقع الإنتاج والتخزين بتحليل العمليات التشغيلية ورصد أي ممارسات غير متوافقة مع الاشتراطات الصحية، وإصدار تقارير لحظية تُمكّن فرق التفتيش من التدخل الفوري عند الحاجة. وبيّنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن الأنظمة الذكية تسهم في تعزيز مفهوم الرقابة الاستباقية، من خلال رصد المخالفات بشكل آلي وفق سيناريوهات محددة تشمل الممارسات الصحية غير السليمة، وعدم الالتزام بالنظافة الشخصية، وضبط درجات الحرارة، إضافة إلى مراقبة السلوكيات داخل بيئة العمل الغذائية. وأوضحت أن هذه القدرة على التحليل المستمر تمكّن الجهات الرقابية من الكشف المبكر عن المخاطر قبل تفاقمها، وتقليل الاعتماد على الزيارات التفتيشية التقليدية، بما يرفع كفاءة الأداء الرقابي، ويعزّز مستوى الامتثال داخل المنشآت.

وفيما يتعلق بالأدوات المستخدمة، أوضحت الهيئة أن الأنظمة تعتمد على حزمة متكاملة من التقنيات تشمل الكاميرات الذكية القادرة على تحليل الفيديو، واكتشاف المخالفات تلقائياً، إلى جانب خوارزميات تعلم الآلة التي تتعرف على الأنماط السلوكية داخل المنشآت، وتحدد الانحرافات عن المعايير المعتمدة.



مستشعرات

كما تعتمد المنظومة على مستشعرات إنترنت الأشياء التي تراقب بشكل لحظي درجات الحرارة، وحالة المعدات، وظروف بيئة العمل، ما يضمن توفير بيانات دقيقة تدعم أنظمة التحليل الذكية.

وأضافت أن هذه البيانات تُعالج عبر منصات تحليل متقدمة تقوم بتحويلها إلى مؤشرات أداء وتنبيهات فورية تُعرض مباشرة على الفرق الرقابية، مرفقة بالأدلة المرئية والمعلومات التشغيلية، الأمر الذي يعزّز دقة المتابعة وسرعة التدخل.

وأكدت الهيئة أن الأنظمة الذكية تعمل ضمن بيئة رقمية مترابطة، حيث يتم ربطها مع أنظمة التفتيش ومنصات إدارة البيانات، بما يتيح انتقال المعلومات بشكل فوري بين مختلف الجهات.



معالجة المخالفات

وأوضحت الهيئة أن التعامل مع المخالفات يتم بشكل فوري عبر النظام، حيث يتم إصدار تنبيه لحظي عند رصد أي مخالفة، يتم تحويله مباشرة إلى الفرق المختصة لمراجعته واعتماده.

وفي حال تأكيد المخالفة، يتم إشعار المنشأة المعنية بضرورة تصحيح الوضع، مع متابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية عبر المنصة الرقمية، وفي حال تكرار المخالفات، يتم اتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة وفق الأنظمة المعمول بها.

وأكدت الهيئة أن هذه الآلية تسهم في تعزيز ثقافة الالتزام الذاتي لدى المنشآت، وتحقيق مستويات أعلى من الامتثال للمعايير الصحية.