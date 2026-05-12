«جامعة خورفكان» عضواً دولياً بوكالة ضمان الجودة البريطانية «QAA»

أعلنت جامعة خورفكان حصولها على العضوية الدولية في وكالة ضمان الجودة للتعليم العالي البريطانية (QAA) إحدى أبرز الهيئات العالمية المعنية بضمان جودة معايير التدريس في مؤسسات التعليم العالي مما يعزز حضورها ضمن المؤسسات الأكاديمية ذات المكانة والاعتراف الدولي.

تمنح هذه العضوية طلبة وموظفي الجامعة إمكانية الوصول إلى منظومة واسعة من الموارد الأكاديمية والتطويرية المتخصصة تشمل الأدلة الإرشادية ودراسات الحالة وأفضل الممارسات العالمية والتقارير البحثية.

وتمثل العضوية خطوة داعمة لمساعي الجامعة في تعزيز جودة التعليم والتعلّم.