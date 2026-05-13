الأربعاء 13 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الرئيس الروسي يعلن نجاح اختبار صاروخ باليستي مداه يتجاوز 35 ألف كم

الرئيس الروسي يعلن نجاح اختبار صاروخ باليستي مداه يتجاوز 35 ألف كم
13 مايو 2026 08:16

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء، نجاح اختبار أحدث الصواريخ الباليستية العابرة للقارات من طراز "سارمات"، مداه يتجاوز 35 ألف كيلومتر، مؤكداً أن موسكو تواصل تطوير منظومات أسلحة استراتيجية متقدمة لا مثيل لها في العالم في إطار تعزيز قدراتها الدفاعية والنووية.

وذكر "الكرملين" في بيان أن بوتين التقى قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية للاطلاع على التقرير الخاص بإطلاق الصاروخ حيث أبلغه بأن مهمة الإطلاق اكتملت بنجاح وتم التأكد من صحة تصميم منظومة "سارمات" وكفاءتها العملياتية.

أخبار ذات صلة
الكرملين: منفتحون على التفاوض بشأن أوكرانيا
روسيا تختبر صاروخ «سارمات» الباليستي العابر للقارات

ووصف بوتين منظومة "سارمات" بأنها تمثل أقوى منظومة صواريخ في العالم إذ تفوق قوتها التدميرية أي منظومة صاروخية غربية مماثلة بمقدار أربعة أضعاف، مضيفاً أن مدى الصاروخ يتجاوز 35 ألف كيلومتر ويمكنه التحليق في مسار باليستي وكذلك في مسار شبه مداري بما يزيد من قدرته على تجاوز أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي.

المصدر: وام
روسيا
صاروخ
فلاديمير بوتين
صاروخ باليستي
آخر الأخبار
جونسون يتزعم حملة الترويج لـ «لوس أنجلوس» أمام زوّار المونديال
الرياضة
جونسون يتزعم حملة الترويج لـ «لوس أنجلوس» أمام زوّار المونديال
اليوم 10:52
خيول الإمارات إلى بروفة «الديربي الإنجليزي» في «دانتي» بمشاركة رباعية
الرياضة
خيول الإمارات إلى بروفة «الديربي الإنجليزي» في «دانتي» بمشاركة رباعية
اليوم 10:45
نيابة عن رئيس الدولة.. شخبوط بن نهيان يشارك في مراسم تنصيب رئيس أوغندا
علوم الدار
نيابة عن رئيس الدولة.. شخبوط بن نهيان يشارك في مراسم تنصيب رئيس أوغندا
اليوم 10:32
1.2 تريليون دولار التكلفة التقديرية لـ "القبة الذهبية" الأميركية
الأخبار العالمية
1.2 تريليون دولار التكلفة التقديرية لـ "القبة الذهبية" الأميركية
اليوم 10:30
210 ملايين دولار صافي أرباح «أدنوك للتوزيع» خلال الربع الأول بنمو 20.7%
اقتصاد
210 ملايين دولار صافي أرباح «أدنوك للتوزيع» خلال الربع الأول بنمو 20.7%
اليوم 10:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©