هزاع بن زايد يطّلع على مستجدات وخطط تطوير قطاعَي الطاقة والمياه في منطقة العين

اطّلع سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، على مستجدات قطاعَي الطاقة والمياه، وأبرز الخطط التطويرية والمشاريع التنموية الاستراتيجية، التي تهدف إلى رفع مستوى جاهزية البنية التحتية واستدامة الخدمات الحيوية في منطقة العين.

جاء ذلك خلال استقبال سموّه وفداً من دائرة الطاقة - أبوظبي وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، برئاسة معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة - أبوظبي.

كما اطّلع سموّه على الخطط الرامية إلى تعزيز المرونة وجاهزية الاستجابة للأزمات، والجهود المبذولة لضمان استمرارية الخدمات بقطاعَي الطاقة والمياه في مختلف المتغيرات والظروف الطارئة، دعماً لأمن واستدامة هذين القطاعين الحيويين في منطقة العين.

وجرى، خلال اللقاء، استعراض مستجدات المشاريع الاستراتيجية لقطاعَي الطاقة والمياه في منطقة العين، وما تتضمّنه من خطط تطوير وتوسعة للبنية التحتية، بما يواكب النمو العمراني والزيادة السكانية، ويعزّز كفاءة الخدمات المقدَّمة لأفراد المجتمع في المنطقة.

وتناول الاجتماع أيضاً أداء شركات قطاعَي الطاقة والمياه وفق المؤشرات الاستراتيجية والفنية المعتمدة، إلى جانب استعراض مستويات الكفاءة التشغيلية وجهود تطوير الأداء ومواصلة الارتقاء بجودة الخدمات، تماشياً مع أعلى المعايير والممارسات المتبعة في مختلف القطاعات ذات الصلة.

وأكَّد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، أهمية مواصلة تطوير منظومة البنية التحتية في قطاعَي الطاقة والمياه بمنطقة العين، من خلال توظيف أحدث الحلول التكنولوجية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، إسهاماً في ترسيخ ممارسات الاستدامة، ودعم تحقيق أهداف التنمية الشاملة، وتعزيز مستويات الجاهزية والمرونة المستقبلية في كلا القطاعين.

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان وللقيادة الحكيمة على دعمهم المتواصل لجهود تطوير قطاعَي الطاقة والمياه، مؤكّدين التزامهم بمواصلة العمل على الارتقاء بكفاءة الخدمات واستدامتها، بما يدعم الرؤية التنموية الشاملة في مختلف القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية الوطنية.

حضر اللقاء، معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وسعادة المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة - أبوظبي، وجاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، وعدد من المسؤولين من دائرة الطاقة - أبوظبي وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة».